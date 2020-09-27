"Оделась в девочку": Любовь Успенская в погоне за молодостью сильно перестаралась

Певица Любовь Успенская. Фото: Личный архив героя публикации

Любовь Успенская радикально омолодилась. Теперь 66-летняя певица изменилась еще больше. Она не только молода душой, но и телом. Королева шансона так похудела, что теперь носит платье своей дочки Татьяны Плаксиной, с которой вдрызг разругалась несколько месяцев назад.

Любовь Успенская - женщина без возраста. Годы идут, а артистка все молодеет и хорошеет на глазах. Королева шансона не устает хвастаться тем, как она роскошно выглядит в свои солидные годы. Пенсионерка поделилась свежим снимком, на котором ее не просто не узнать. Она превратилась в девочку-подростка.

Поклонников внешний вид Успенской просто потряс и лишил дара речи. Мало того, что на ее лице нет ни одной морщины, а ее подбородок острый, словно выточен из мрамора. Фанатов поразила подтянутая и стройная фигура звезды эстрады в платье дочки.

"Надела платье дочки. А у нас, оказывается, одинаковый размер. Вот ведь везение? И генетика хороша, и платьями можно обмениваться", - написала Успенская.

Еще недавно Любовь Залмановну критиковали за фото, где ее лицо выглядело "раздутым". Фанаты тогда предположили, что это был отек после омолаживающей процедуры. Последствия от вмешательства прошли, и теперь Успенская публикует снимки уже с "новым" лицом юной девочки. Теперь про певицу смело можно говорить - она выглядит молодой мамочкой, а не молодящейся бабушкой.

Правда, злопыхатели и здесь нашли, к чему придраться. "Зачем строить из себя девочку?", "Зачем тут все лицемерят? Любовь Успенская всеми любимая за ее песни и сценический образ. Прекрасно выглядит на свой возраст, шикарно, и достойные длинные платья, гипюр, шелка изысканные. Но впадать в детство и одеваться в девочку...", "Не платье нужно надевать, а дочку спасать", "Зачем надевать детское платье?", "Зачем эти трансформации в девочку-подростка? Не Ваше это", "Жаль, лучше бы не видела. Стареть надо достойно... Нужен доктор здесь уже", "Сколько можно подтяжки делать?", "Спаси, Господи", "Сама на себя не похожа!", - пишет публика.

Внезапно в комментарии нагрянула и наследница артистки. "Я не твоя дочь, ты монстр", - написала Татьяна Плаксина, увидев маму в своем наряде.

Напомним, в начале 2020 года Татьяна обвинила маму в жестокости. Королева шансона на это заявила, что ее наследница находится в невменяемом состоянии и отправила ее в Америку. При этом артистка заверила, что будет рада примириться с дочкой.