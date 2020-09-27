Пашинян позвонил Путину с просьбой остановить войну

Армянский президент Никол Пашинян просит Путина остановить войну в Карабахе. Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Премьер Армении Никол Пашинян вечером в воскресенье сделал то, что нужно было сделать с самого утра, когда только начались военные действия в Карабахе. Он позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию со «старшим товарищем».

Как сообщает пресс-служба Кремля, «обсуждалось резкое обострение ситуации в зоне нагорно-карабахского конфликта. С российской стороны выражена серьёзная озабоченность в связи с возобновлением широкомасштабных боестолкновений».

Президент Армении Никол Пашинян Фото: EAST NEWS

То есть в Москве происходящее в Закавказье не только не одобряют, но и готовы в вмешаться в ситуацию.

«Отмечено, что сейчас важно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы не допустить дальнейшей эскалации противостояния, а главное – нужно прекратить военные действия» - сообщает сайт президента России. И последние слова адресованы не только Еревану, но и Баку.

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