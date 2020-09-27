«Звонили из Би-Би-Си. Можно я пошлю их?»: Первое интервью уборщицы, выигравшей выборы

Уборщица Марина Удгодская стала депутатом Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Я занята. Интервью, – бросила уборщица Марина Удгодская, когда мы с ней, непринужденно болтая, шли по окраине села Повалихино Костромской области.

- Занята она, - повторил бывший глава сельского поселения Николай Локтев, мученически следуя за нами.

По моему, он пытался проснуться. Происходящее просто не имело право оказаться реальностью. Конечно, это сон...

Рядом стоял руководитель Чухломского района Владимир Похвалов.

- Звонили из Би-би-си, - говорил ему Локтев, - Можно, я пошлю их?

- Международного скандала нам тут еще не хватало, – вздохнул Похвалов. – Надо терпеть...

- Я больше не могу. У меня нервы сдают, – тихо сказал бывший глава.

Локтева, скорее, мучил даже не тот факт, что он проиграл выборы своей же уборщице, которая за три тысячи рублей в месяц убиралась в его сельсовете. Бывший глава относился к своему несчастью стоически. Даже с иронией. Дескать, ну коль захотел так народ, так что ж.

«Девушка хорошая, - тихо улыбался он, - Ну и что, что уборщица. Характер у нее отличный. Да и я ей, чем могу помогу»

Его, как и все Повалихино, убивал всероссийский ажиотаж вокруг его маленькой трагедии.

Село было оккупировано десятком съемочных групп, армадой репортеров и блогеров, которые цыганским табором оккупировали округу. Неосторожно вышедших утром со двора повалихинцев мгновенно разрывали журналисты. А осмотрительные сельчане смотрели в окно, как в телевизор - интервью, комментарии, стендапы, включения...

Когда по улице пытался проскользнуть Локтев, началось уже полное безобразие.

Марина Удгодская обошла своих конкурентов во время голосования. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

«Мы такое видели только по телевизору, когда Ефремов из суда выходил, пытаясь отряхнуть с себя журналистов», - ворчали потом местные.

Дом, где живет с двумя детьми победившая на выборах уборщица, был и вовсе в осаде. В плотном кольце прессы. Туда пытались прорваться бесконечные НТВ и РЕН ТВ, журналисты с тортами и цветами, мечтая попить с сельской «Золушкой» чай. Телеоператоры, которым было надо «срочно передавать в Москву, и мы все равно не уедем!», дятлами колотились в дверь.

Но дом был давно пуст.

Семья Удгодской скрывалась по друзьям и категорически отказывала в интервью. Она была в ужасе от свалившейся популярности, и, по-моему, от самого дьявольского вида камер, микрофонов в руках московской нежити...

- Марина, ну как у вас самочувствие? – спросил я во время нашей прогулки.

- Оказывается, интервью – это интересно и не страшно, – солнечно улыбалась она и неуверенно добавила. – Да я особо не скрывалась (и немного покраснела).

- Почему вас выбрали, как думаете?

- Люди хотят нового, свежего. И это правильно... А то, что я уборщица, так что такого? Разве это плохая профессия?

- Нет, конечно, – тут уж и я теряюсь. – Нужная.

- Выбор работы здесь небольшой, – вздохнула Удгодская. – Ну что ж теперь - уборщица. Я не стыжусь.

К девушке из российской глубинки едут репортеры со всего мира. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

- Откажитесь от должности?

- Нет. Я поняла – за меня люди. Как же я откажусь...

А после интервью я сообщил Марине, что она не одинока. Ржавые социальные лифты, бывает, вдруг включаются и выносят людей на неожиданную высоту - несколько лет назад юная домохозяйка стала мэром сибирского Усть-Илимске, а главой иркутского села Юголок сельчане выбрали 21-летнего студента.

- И ничего, - говорю, - справляются. Я за ними слежу.

- Мне тут прислали список книг, которые мне надо прочитать. Люди заботятся. Они меня так поддерживают! – счастливо засмеялась Марина, - А мне для начала для них надо у села запруду построить, чтоб дети купались. Дел много.

И попрощалась.

- Давайте я довезу? – осторожно предложил глава района.

- Не надо. Зачем? - улыбнулась уборщица, которой люди вдруг отдали власть. – У меня же там (машет куда в сторону) велосипед есть.

И, шагая по жирно блестящей костромской земле, скрылась за поворотом.

Полностью интервью с Мариной Удгодской, а также с проигравшим выборы в сентябре 2020-го экс-главой села Повалихино и остальными его обитателями, читайте в ближайшем выпуске еженедельника «Комсомольская правда».

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