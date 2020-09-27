Итоги чемпионата мира по велоспорту в Италии 2020: главным героем стал Жулиан Алафилипп

Завершился чемпионат мира по велоспорту в Италии 2020 Фото: REUTERS

В этом году из-за пандемии чемпионат мира на шоссе стартовал менее чем через неделю после окончания легендарной многодневки «Тур де Франс». Но многие звезды после трехнедельной изнурительной гонки все же отправились в итальянскую Имолу, которая в последний момент подхватила ЧМ у швейцарцев. Рассказываем об итогах чемпионата мира по велоспорту в Италии 2020

Главным героем последнего дня соревнований стал французский велогонщик Жулиан Алафилипп, который на недавней «Тур де Франс» выиграл один этап, а потом еще три дня ехал в желтой майке лидера. Но, растеряв к концу первой недели свое преимущество, Алафилипп стал прямо во время «Тур де Франс» подводить себя к чемпионату мира. И это сработало. В воскресенье в групповой гонке 28-летнему французу удалось уйти в отрыв на последнем подъеме и удержать преимущество уже на пологом финише.

Главным героем последнего дня соревнований стал французский велогонщик Жулиан Алафилипп Фото: REUTERS

Вторым в спринте из группы преследователей стал главный фаворит Воут Ван Арт из Бельгии. Бронзу завоевал швейцарец Марк Хирши.

Кстати, во время чемпионата мира состоялось очередное заседание Международного союза велосипедистов (UCI). Вот что рассказал член Руководящего комитета UCI Игорь Макаров:

«Это заседание Руководящего комитета UCI фактически полностью было посвящено состоянию велоспорта в период пандемии COVID-19.

Несмотря на объективную сложность ситуации, UCI удается реализовывать намеченный календарь гонок. Состоялась гонка «Тур де Франс», прошел чемпионат мира по велоспорту на шоссе, что в предложенных условиях является несомненной победой и значимым достижением UCI и всего велоспорта.

Самое главное, что проведение этих велотурниров продемонстрировало эффективность протокола безопасности UCI. Поэтому на сегодняшний момент Международный союз велосипедистов нацелен на сохранение команд Мирового тура и реализацию календаря 2020 года, безусловно, с учетом всех внешних факторов!»

Вторым пришел Воут Ван Арт Фото: EAST NEWS

Результаты

Велошоссе. Чемпионат мира. Имола (Италия)

Женщины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 31,7 км. 1. Анна Ван дер Брегген (Голландия) – 40.20,14. 2. Марлен Ройссер (Швейцария) – отставание 15,58. 3. Эллен Ван Дийк (Голландия) – + 31,46… 27. Айгуль Гареева (Россия) – + 3.38,32.

Женщины. Групповая гонка. 143 км. 1. Анна Ван дер Брегген – 4:09.57. 2. Аннемик Ван Флюйтен (обе – Голландия) – отставание 1.20. 3. Элиза Лонго Боргини (Италия) – то же отставание… 43. Айгуль Гареева – + 11.50… 49. Мария Новолодская – + 14.01… 77. Диана Климова (все – Россия) – + 21.18.

Мужчины. Индивидуальная гонка с раздельным стартом. 31,7 км. 1. Филиппо Ганна (Италия) – 35:54.10. 2. Воут Ван Эрт (Бельгия) – отставание 26,72. 3. Штефан Кюнг (Швейцария) – + 29,80… 35. Петр Рикунов – + 3.29,76… 49. Андрей Степанов (оба – Россия) – + 4.52,59.