Из-за коронавируса за чертой бедности оказался каждый пятый россиянин Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Пандемия карантина и режим нерабочих дней, который объявили для борьбы с ней власти, вызвали в России рост бедности. К такому выводу пришли эксперты Института социальной политики ВШЭ.

Если на конец прошлого года 12,3% населения страны можно было отнести к бедным, то остановка многих производственных процессов увеличила эту цифру до 19-20%. А это уже каждый пятый россиянин.

Исследователи говорят, что ряды малоимущих пополнили люди, оставшиеся без работы, представители малого бизнеса, чье дело оказалось под угрозой закрытия, а также те, кто работал в тени. У них не было никаких социальных гарантий, а значит, работодатели, столкнувшись с первыми же трудностями, смогли без зазрения совести от них избавиться.

Даже по официальным данным, ситуация пугающая. Росстат отчитался, что во II квартале в стране стало на 1,3 млн человек больше тех, чей месячный доход ниже прожиточного минимума. А ведь сумма его, прямо скажем, невелика – 11 468 рублей. Таким образом, число людей, которые даже по официальной методе живут за чертой бедности, вплотную приблизилось к 20 млн человек.

Ряды бедных пополнились, как говорят ученые, за счет теперь уже бывших представителей среднего класса. Если до коронакризиса к нему можно было отнести 24% работающих россиян, то теперь средний класс «похудел» на 6,1%.

Это результат падения доходов населения. Как подсчитали во ВШЭ, коронавирус «съел» 9,7-11,5% душевых доходов. Если же посмотреть на реальные располагаемые денежные доходы, то есть сделать поправку на инфляцию, то окажется, что во II квартале 2020-го они упали на 8%. Это самое большое падение в XXI веке.

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