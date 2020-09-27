Теннисист Андрей Рублев выиграл пятый титул в карьере

Российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в финале ATP 500 - Hamburg European Open Фото: REUTERS

Как же переживал Андрей Рублев, когда в четвертьфинале недавнего US Open вновь проиграл в трех сетах Даниилу Медведеву! Медведеву тогда даже пришлось утешать своего младшего товарища. А из Нью-Йорка Рублев сразу отправился искать счастья на турнире в Гамбурге, где тоже собралось много высококлассных игроков. И вот там-то 22-летний российский теннисит сыграл, как говориться, по гамбургскому счету.

Судите сами. Рублев по пути к финалу победил американцев Тенниса Сандгрена и Томми Пола, в четвертьфинале выбил игрока первой десятки испанца Роберто Баутиста-Агута, в полуфинале прошел норвежца Каспера Рудда. В финале Рублев вышел на шестую ракетку мира Стефаноса Циципаса и одолел его в сложнейшем поединке, буквально вытащив третий сет (6:4, 3:6, 7:5).

А уже в понедельник Рублев начнет свое выступление на «Ролан Гаррос», где его первым соперником будет американец Сэм Куэрри. Любопытно, что в четвертом круге Андрей вновь по сетке попадает на… Даниила Медведева. Рублев, кстати, еще не выиграл у него ни одного сета в своей карьере. Но когда-то надо начинать…

Тем более, что Рублев уже стучится в первую десятку - после победы в Гамбурге с понедельника он займет 12-ю строчку в мировом рейтинге. Кстати, этот титул стал пятым в карьере молодого теннисиста и третьим в этом году. При этом Андрей выиграл 25 матчей. Больше побед только у первой ракетки мира Новака Джоковича (4 титула при 31 победе).

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