Как Сталин прибавил территорию нынешней Белоруссии

Бело-красные флаги белорусских протестов напоминают польский государственный флаг. Фото: Павел МАРТИНЧИК

В этот день, 28 сентября 1939 года, СССР и Германия подписали «Договор о дружбе и границах». По нему к Украине была присоединена ее западная часть - со Львовом. А территория Белоруссии увеличилась почти вдвое! Она получила практически те границы, в которых живет и сейчас. Все эти белорусские (как и украинские) земли были отрезаны от Польши, которая 20 годами ранее оттяпала их у рождавшегося на осколках Российской империи будущего СССР. И в Варшаве до сих пор мечтают эти земли вернуть.

Об этом «КП» говорила с доктором исторических наук, профессором Алексеем ПЛОТНИКОВЫМ.

ПОЛЯКИ «ЗАБЫЛИ» БЕЛОСТОК

- Что получила Белоруссия в 1939-м?

- К 7 существующим областям - примерно такие же по площади территории. Но важно еще и то, что Белоруссия получила приращение за «линией Керзона» - Белостокский уезд. По соглашению сентября 1939-го он стал частью Белорусской ССР в составе Советского Союза. Но после 1945-го в результате «размена территорий» отошел новой, «народной» Польше. И в Белоруссии тоже не забывают, что Белостокский уезд должен быть частью их территории.

Благодаря Сталину территория Белоруссии увеличилась вдвое. Фото: EAST NEWS

- В чем был смысл того «Договора о дружбе и границах»?

- Он зафиксировал ликвидацию Польши как государства и новые советские (ныне белорусские) границы, которые были отодвинуты по сравнению с августом 1939-го от Минска на 170 - 200 километров на запад.

- А до 39-го граница СССР проходила где?

- В 40 километрах западнее Минска. Отнюдь не по «линии Керзона», которую прочертил, кстати, министр иностранных дел Британии Керзон в декабре 1919-го - уже после подписания мира в Версале.

- Эта линия была компромиссом?

- Да, она разделяла этнический ареал проживания поляков и белорусов с украинцами. И обозначала восточный рубеж польских претензий.

После 29 сентября 1939 года республика стала в два раза больше.

НАС ВСТРЕЧАЛИ КАК ИЗБАВИТЕЛЕЙ ОТ ГНЕТА ПАНОВ

- Красная армия в сентябре 1939-го вышла на линию Керзона?

- Да, СССР и Германия в своем договоре придерживались именно этой линии. Она начиналась около Гродно, шла по Неману и Южному Бугу к югу, по реке Сан и упиралась в Карпаты. Эта граница естественным образом отделяла Польшу от восточнославянского, в большом смысле от русского пространства еще с начала XIX века, когда было создано герцогство Варшавское. И отражала принцип межэтнического размежевания.

- К востоку от Немана и Южного Буга жили люди «русского мира»?

- Этнически и религиозно жившие там люди принадлежали к православному миру, говорили на русском языке. Но одним из результатов хозяйничанья Польши с 1919 по 1939 год на Кресах Всходне (так в Варшаве называют Западную Белоруссию и Украину) было насильственное обращение в католичество.

Джордж Натаниэл Керзон Фото: EAST NEWS

- Успешное?

- Это встречало сопротивление со стороны местного населения. И сейчас даже часть польских историков признают - та политика маршала Пилсудского была ошибочной. На территории, которые были утрачены нами в итоге неудачной польско-советской войны 1919 - 1920 годов, Варшава переселяла «осадников». Это деятели польских легионов. Они должны были осваивать чужое пограничье. Подчеркивалось - не польское, чужое.

- Как осваивать?

- Жестким полицейским режимом. За счет того, что белорусы в Варшаве считались людьми второго сорта. Эксплуатация белорусов поляками была ничем не прикрыта. Из-за чего антипольские настроения на этих территориях сильно возросли именно в период 1919 - 1939 годов. К 1939 году в Западной Белоруссии почти не осталось школ, где бы преподавали на белорусском. Было религиозное, национальное и лингвистическое угнетение. Даже американские историки это признают. Удивительно, что часть самих белорусов сейчас предпочитает это скромно «забыть». А в сентябре 1939-го национальное унижение белорусов в этих землях было таким, что Красную армию там встречали как освободителей. А представители польской армии были рады, что Красная армия брала их под охрану - иначе местное население их бы линчевало.

В СССР территория Белоруссии увеличилась почти вдвое Фото: Александр КОЦ

ЛИТОВСКИЙ АКЦЕНТ

- Белоруссия в 1939-м сформировалась на территориях, максимально возможных для белорусского этноса?

- Да. А нынешняя теория белорусских националистов о том, что будто бы белорусы некогда были большей и лучшей частью Великого княжества Литовского, - миф. И та территория, которую Белоруссия получила при СССР - земля максимального охвата проживания белорусского этноса. За исключением Белостокского уезда.

- А Вильнюс и весь Виленский край?

- В 1939 году его передали Литве. Он был не 100-процентно населен литовцами - там были и поляки, и евреи, и белорусы. Три района на востоке Виленского края были компактно населены белорусами, сейчас там Игналинская АЭС расположена. И сегодня националисты белорусские - как их еще называют «змагары» - считают Вильно не столицей Литвы или польской провинции, а столицей Белоруссии. Чуть ли не исторической столицей белорусского этноса. Вот тут коса на еще один камень находит. Поляки не могут

Фото: Павел МАРТИНЧИК

белорусским националистам этого простить.

- Получается, не поляки и не литовцы больше всего белорусам дали, а Сталин в 39-м?

- Советское государство под его руководством сделало максимум для того, чтобы Белорусская ССР получила самодостаточную территорию. Именно он решал территориальные вопросы в пользу Белоруссии.

- Почему же сегодняшняя белорусская «оппозиция» так ориентирована на Польшу, учитывая вековое пренебрежение поляков к белорусам? Да еще и территориальные претензии...

- Польские симпатии части белорусов действительно вызывают большое удивление. Белорусы должны вспомнить, что в Речи Посполитой они были дармовой рабсилой. Крестьяне пахали поля панам. И когда лидеры нынешней белорусской «оппозиции» намекают, что они потомки шляхты, это совсем не так. Белорусская знать минувших веков, да, была сплошь полонизирована и окатоличена и считала себя частью польского правящего класса. Но, собственно, белорусы были рабами чужаков на своей земле и прислугой у шляхты.