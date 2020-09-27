Сможет ли Россия предотвратить большую войну на Кавказе

Возникший 32 года назад конфликт в Нагорном Карабахе вспыхнул вновь Фото: EAST NEWS

Утро 27 сентября в горах Южного Кавказа окрасили не лучи восходящего солнца, а вспышки реактивных систем «Град», а также других артустановок на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Почему возникший 32 года назад конфликт вспыхнул вновь, кто его подогревает, а кто способен погасить?

«КП» обратилась к экспертам, многие из которых выступили в прямом эфире Радио «Комсомольская правда». Мнения часто были противоположными, но что можно увидеть «в сухом остатке»?

ИЗ-ЗА ЧЕГО ВОЮЮТ?

В 1988-м две закавказские республики СССР схлестнулись из-за принадлежности Нагорного Карабаха. Автономия, 65 лет бывшая в составе Азербайджанской ССР, захотела свободы, но «под крылом» Армянской ССР. На тот момент 77 % населения составляли армяне , 21 % азербайджанцы, 1% русские. Ереван не однажды просил Москву передать Нагорного Карабаха под свою юрисдикцию. Поддержки союзного руководства не получил.

12 июля 1988-го облсовет НКАО заявил о выходе из состава АзССР. Но 18 июля президиум ВС СССР постановил: передача НКАО Армении невозможна. С сентября 1988-года между армянами и азербайджанцами начались вооруженные стычки. 15 января 1990 го Москва ввела в регионе чрезвычайное положение. В апреле - мае 1991 года там прошла операция «Кольцо». Внутренние войска МВД СССР и армейские части разоружили "незаконные вооруженные формирования". Состояли они из армян. После развала СССР у непризнанной Нагорно-Карабахской республики появилась своя армия. Которую поддерживали Вооруженные силы Армении и время от времени испытывали на прочность вооруженные силы восточного соседа.

В 1988-м две закавказские республики СССР схлестнулись из-за принадлежности Нагорного Карабаха. Фото: EAST NEWS

ЕСТЬ ЛИ ФОРМУЛА МИРА

Несмотря на заключенный еще в мае 1994-го года протокол о перемирии, названный Бишкекским (гарантами выступали Россия и Кыргызстан), более-менее реальная формула возможного примирения сторон была разработана уже в 21-м веке, считает Гендиректор Института политических исследований Сергей Марков:

- Есть Казанская формула, разработанная по инициативе президента России Дмитрия Медведева. Она заключалась в том, что Армения передает Азербайджану 7 районов Нагорного Карабаха. В обмен на это Азербайджан проводит полную экономическую деблокаду и Армении, и Нагорного Карабаха. Происходит демилитаризация передаваемых районов. Баку дает Еревану два больших коридора для связи между Арменией и Нагорно-карабахской территорией. И демилитаризация границы НКР.

С формулой согласны Россия, США, ЕС - это едва ли не единственный конфликт в мире, где позиции этих сторон совпадают. Но в руководстве конфликтующих стран подписывать бояться. В том числе из-за радикалов, которых опасается одна из сторон.

Беженцы из Нагорного Карабаха. 1992 год. Фото: EAST NEWS

КТО ЗАИНТЕРЕСОВАН В ВОЙНЕ?

- Это выгодно людям в руководстве Турции, Азербайджана и малой части элит в России, - резок в своих утверждениях вице-президент союза армян России Левон Муканян.

Он утверждает, что в сентябре этого года на территории, которые прилегают к месту нынешнего конфликта, были переброшены боевики с Ближнего Востока. Подтверждений из официальных источников эта информация не имеет. Но слухи о том, что люди с боевым опытом из подразделений Сирийской свободной армии, которых уже использовали в действиях на территории Ливии, сейчас могут проявить свои навыки в горах Кавказа, достаточно устойчивы.

МИД Турции осудил возобновление боевых действий. Но первыми, у кого появились кадры с передовой возобновившегося конфликта, по стечению обстоятельств, оказались именно турецкие журналисты.

Впрочем, известный азербайджанский политолог Роман Агаев полагает, что информация о первом ударе со стороны армянских подразделений как раз подтверждается утренними видеокадрами:

- В 6 утра армянские вооруженные формирования, которые держат под контролем наши территории, ударили по азербайджанским селам. Инфраструктуре нанесен большой ущерб. Потери есть и среди военных, и среди мирного населения. Но выступил президент Ильхам Алиев, заявивший, что «если армянский солдат не хочет умирать, зачем он находится на азербайджанской земле?». Азербайджанской армии предстоит захватить стратегические высоты, чтобы прекратились обстрелы наших сел.

Одновременно сначала в Степанакерте, а потом в Ереване было объявлено военное положение.

- У нас всеобщая мобилизация, - заявил Радио «КП» советник президента Нагорного Карабаха Давид Бабаян. - Все мужчины от 18 до 45 лет, способные носить оружие, будут призваны в Вооруженные силы и направлены на разные участки фронта.

Армянская сторона заявляет, что в Нагорный Карабах были переброшены боевики с Ближнего Востока. Фото: EAST NEWS

КТО ЗАИНТЕРЕСОВАН В МИРЕ?

Глава МИДа России Сергей Лавров в воскресенье с разницей примерно в час поговорил со своими армянским и азербайджанскими коллегами. Главное в этих беседах - Россия вместе с партнерами по ОБСЕ продолжат посреднические усилия. О скорейшем прекращении огня и о перемирии шла речь и в беседе Лаврова с главою турецкого внешнеполитического ведомства.

Премьер Армении Никол Пашинян позвонил президенту России Владимиру Путину. Речь шла о том, что дальнейшая эскалация конфликта не должна быть допущена

С просьбой к обеим сторонам прекратить огонь обратился Папа Римский Франциск.

Аналогичные обращения к Баку и Еревану были обращены от главы ОБСЕ Эди Рама. Прозвучали такие призывы и от генсека ООН Антониу Гутерриша.

Услышат ли эти призывы крупных мировых фигур в Армении и Азербайджане? И станет ли позиция Москвы, у которой есть мощная военная база в Гюмри и погранотряд на границе с Турции и Ираном, ключевой?

Вероятность этого высока.

Хотя часть политологов и специалистов по Кавказу считают, что Азербайджан за последние годы серьезно нарастил и экономическую мощь (которая заметно превышает показатели Армении), и перевооружил армию. Что и будет продемонстрировано в ближайшие дни.

Армения, в свою очередь, проведя всеобщую мобилизацию, позволит лидеру страны Пашиняну сплотить народ вокруг себя.

Сколько продлятся боевые действия ? Вряд ли больше 5-6 дней. А потом стороны под международным давлением вновь сядут за стол переговоров.

Которые с перерывами длятся уже более 20 лет...

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