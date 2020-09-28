Рейтинг дурацких законопроектов: «Рэп-батлы — в программу Олимпиады, а за пьянство на удаленке — увольнять!»

Ответ на вопрос, зачем депутаты выступают с дурацкими идеями, прост и лаконичен. Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Похоже, только ленивый не составлял рейтинги самых забавных инициатив, которые на полном серьезе предлагали депутаты Госдумы. Тут и жутковатая идея Ирины Яровой узаконить стукачество как профессию — с выплатой пенсии по завершении карьеры. Тут и на радость школярам предложение депутата Василия Власова перенести начало учебного года на 1 октября — и то дело: слишком быстро лето пролетает. А чего стоит трезвая мысль депутата Ивана Сухарева запретить караоке — спасибо, хоть не навсегда, а только на время пандемии. Выпивать за столиком — пожалуйста, но музыка, как писал поэт, - иной субстант, от нее и заразиться можно.

Как возникают такие странные предложения, зачем их вбрасывают в массы и какие силы их продвигают — разбираемся в этом с действующими и бывшими депутатами.

Не славы ради, а хайпа для

Ответ на вопрос, зачем депутаты мелькают с дурацкими идеями на страницах и экранах, прост и лаконичен.

- Ради пиара, - честно ответил kp.ru депутат Госдумы Виталий Милонов.

Меньше года до следующих выборов — самое время заявить о себе, и каждый делает это в меру своих способностей. А аналитики подсчитывают рейтинги. Один из самых авторитетных - коэффициент полезности депутатов Госдумы, довольно серьезное исследование, в котором участвуют ведущие политологи страны. Он, кстати, в числе прочих показателей учитывает и медийную активность. Так что на страницы и экраны народные избранники прорываются не славы ради, а рейтинга для - зарабатывают баллы.

- Вообще-то, вся эта медийная активность — лишь один из критериев, и, на мой взгляд, не самый важный, - скептически отозвался в разговоре с kp.ru депутат Госдумы Алексей Веллер, бывший мэр Мурманска. - Учитывается еще и сколько законопроектов или поправок внес депутат, как участвовал в прениях, как его оценивают в регионе, откуда он избирался, и даже насколько активно голосуют за него избиратели на сайте deputat.club.

Есть в этом рейтинге и такой показатель как коэффициент избираемости — на основании разных показателей политологи оценивают шансы депутата на то, чтобы остаться в Думе и на следующий срок. Так вот, далеко не все из тех, кто не сходит со страниц и экранов, имеют по оценке экспертов высокие шансы на переизбрание.

«Я простой депутат, у меня нет денег на подготовку законопроекта»

Но не все так просто. Набирать баллы для рейтинга — это лишь самая очевидная цель громких публичных заявлений. Есть и другие. Например, искренняя жажда справедливости.

Вот было дело, питерская депутат Ольга Галкина выдвинула идею: клиенты девушек с пониженной социальной ответственностью должны либо жениться на них, либо платить запредельный штраф.

Или увидела депутат Госдумы Светлана Бессараб фото страшной аварии с участием мотоциклиста — и тут же реакция: запретить байкерам ездить между рядами автомобилей. Идея, ясное дело, не прошла. Но зато избиратели увидели, что их депутат — человек неравнодушный.

Или Виталий Милонов, который считается едва ли не чемпионом по нестандартным законопроектам. Хотя у многих его инициатив найдутся сторонники. Чего стоит хотя бы его предложение о запрете гей-парадов. В конце концов борьба депутата за сохранение ценностей вылилась во вполне взвешенный закон о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди подростков.

- Я прежде всего исхожу из своих убеждений, - говорит Милонов. - Если считаю что-то верным, то открыто говорю об этом в СМИ. Но никогда не знаю, дойдет ли моя идея до того, чтобы стать законом — это же очень трудоемкая и не дешевая процедура: чтобы правильно оформить законопроект, требуется труд профессиональных юристов. У меня, простого депутата, нет денег на их оплату. Но после моих выступлений люди с серьезными аппаратными возможностями иногда видят, что возник общественный резонанс и понимают, что закон нужно принимать.

Подготовкой пакета документов для законопроекта занимаются сами авторы законодательных инициатив, пояснила «КП» председатель думского комитета по регламенту Ольга Савостьянова. Для этого у каждого депутата предусмотрен штат платных помощников — 7 человек с зарплатой по 44,5 тыс. руб.

А еще, если депутат опытный политик и стратег, он формирует себе из юристов группу поддержки, которая помогает ему в работе. Кто оплачивает их труд — сам депутат, если доходы позволяют, или те, кому выгодно принятие определенных законов. Расскажем и об этом.

Кривые, косые, доморощенные

Таких искренних романтиков, как Милонов, в Госдуме не так-то много. В основном, там сидят прагматики. И те, кто снисходительно посмеиваются над их, вроде бы, нелепыми предложениями, оказывается, ничего не смыслят в политическом процессе. Спасибо знающим людям - раскрыли нам глаза.

- К нам в комитет иногда поступают законопроекты, по поводу которых сразу ясно, что они, скорее всего, в том виде, в котором внесены, не пройдут, - поделился с «КП» председатель думского комитета по экологии Владимир Бурматов. - Более того, их авторы нередко и сами это понимают. Спрашивается, зачем тогда вносят? Возможно, это такой политический жанр, который приобретает особую актуальность накануне выборов. Когда партиям надо набрать политические очки, их депутаты вносят законопроекты, которые, пусть и не будут приняты, но могут понравиться избирателям того или иного региона.

Помимо таких бутафорских законопроектов есть еще и инициативы из серии «не мог отказать».

- Бывает, что человека очень сильно попросили заявить идею или разработать законопроект, — дополняет депутат Алексей Веллер. - Многие предложения связаны с налогами и с различными преференциями для отдельных отраслей или территорий.

Все ли из них полезны для общества — вопрос риторический. Но депутаты, идущие на то, чтобы озвучивать идеи, которые они, возможно, и не разделяют, не особо и выкладываются, чтобы эти идеи воплотить.

- В результате такого доморощенного лоббизма получается какой-то кривой-косой законопроект, который никто не будет проталкивать, - говорит научный руководитель Института проблем глобализации экономический обозреватель «Радио КП» Михаил Делягин.

А еще депутаты, тертые калачи, понимают, что законотворчество — игра коллективная. Проект рассматривают в комитете, во фракции, в Совете Госдумы. Плюс заключение правительства, профильных министерств. Так что какой-то шальной документ, пришедший самотеком, без поддержки влиятельных групп, просто не имеет никаких шансов выжить в этой бюрократической мясорубке. Зато депутат сможет честно развести перед лоббистами руками: «Ну, ребята, что мог — все сделал».

«Если за этим стоит бизнес, все проходит, как по маслу»

«Вернем пиво на стадионы! На чемпионате мира пили — можем и на внутреннем первенстве позволить!» Такие призывы вот уже два года проносятся по стране. Бывший владелец пивзавода «Красный восток» депутат Айрат Хайруллин так и вовсе заявил, что термин «пивной алкоголизм» придумали в России, а на самом деле, чем больше потребление пива, тем ниже смертность.

Такой законопроект с виду — народнее некуда, его мог бы предложить любой футбольный фанат. Но на самом деле за ним стоит крупный бизнес. И это тоже характерная черта современного законотворчества: нарочитой примитивностью лозунгов корпорации маскируют свои финансовые интересы под чаяния простого народа.

- Очень сильно алкогольное лобби, в частности, пивное, - говорит Милонов. - Законопроект о возвращении пива на стадионы они внесли тихой сапой, без учета мнения минздрава, который был категорически против, приняли в первом чтении. Тут мы, те, кто против, подняли восстание. А нам в ответ заявляют, что, мол, благое дело делается: часть денег пойдет на развитие спорта. Это все равно, что если бы деньги от наркотиков пообещали направлять на пропаганду здорового образа жизни!

В конце прошлого года депутат Галина Хованская предложила запретить посуточную аренду квартир. Подавался законопроект как бы в защиту жителей многоквартирных домов, которым невмоготу жить по соседству с шумными постояльцами. Но выгоден он оказался владельцам отелей, которые терпели убытки оттого, что туристы селились не у них, а в жилом секторе.

Еще один с виду вполне себе «глас народа» - закон об ограничении курения.

- На деле это вылилось в глумление над курильщиками, - говорит Делягин. - Запрет есть, а альтернативы нет. В таком виде закон выгоден фармацевтическим компаниям, производителям никотиновых средств и других заменителей сигарет.

По мнению эксперта, лоббистская поддержка оказывается не только коммерческим, но и некоторым социальным законопроектам. Они, эти проекты, маскируются заботой о правах человека.

- Законы, провозглашаемые как инструмент защиты детей и борьбы против семейного насилия, - говорит Делягин, - на деле оборачиваются тем, что любая сотрудница органов опеки, зачастую без соответствующего образования, не способная склеить свою собственную личную жизнь, получает возможность лезть в чужие семьи, изымать детей. Такие законопроекты продвигаются различными западными фондами, которые щедро оплачивают работу юристов. Вообще, законы, за которыми стоят деньги, всегда очень хорошо юридически проработаны и проходят, как по маслу.

ТОП-5 депутатов - авторов самых ярких идей, так и не ставших законами.

МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

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- Очень много дури вносится в Госдуму, как минимум половину приходится вычищать, - сказал «КП» депутат Госдумы 3-5 созывов, бывший начальник НИИ проблем безопасности генерал-лейтенант милиции в отставке Александр Гуров. - Закон принимается тогда, когда созрели общественные отношения, а не тогда, когда у депутата наболело, пусть даже совершенно искренне, или какие-то лоббисты что-то ему подсунут. Необходимо изучить проблему, дать задание профильным институтам и экспертным сообществам описать ее саму, пути ее преодоления, возможные последствия введения закона, риски. Это серьезная работа. Пока что в наибольшей степени проработаны законопроекты, исходящие от администрации президента и от депутатов с опытом юридической работы. И вторая проблема — у нас деньги, экономика по-прежнему впереди права. Многие законы направлены не на демократизацию общества или улучшение жизни граждан, а на получение прибыли корпорациями и наполнение деньгами бюджета.

«Обидно, что непродуманные заявления некоторых депутатов выдаются за результат работы Госдумы»

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- Действительно, некоторые депутатские инициативы вызывают недоумение и не делают чести их авторам, - сказала «КП» председатель думского комитета по регламенту Ольга Савастьянова. - Обидно, что они порой выдаются за результат работы Государственной Думы в целом. Дума как законодательный орган может отвечать только за принятые законы. И за время работы этого созыва я не могу припомнить, чтобы какое-то из таких «хайповых» предложений стало законом. Мне кажется, что нужно обращать внимание не только на самого депутата, выдвигающего такие предложения, но и на фракцию, которую он представляет.

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