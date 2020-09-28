Осень, осень ну давай стилиста спросим

На Валерии главный тренд осени - кожа. Фото: Instagram.com

Бабье лето в разгаре, но настоящие холода, увы, не за горами. Поэтому пора выбирать теплую верхнюю одежду на осень, а главные гиды по миру моды - наши звезды, которые уже запаслись пальто и куртками. «Комсомолка» изучает обновки знаменитостей и на их примере рассказывает о том, что стоит прикупить модницам и модникам разных комплекций и возрастов. Вместе с топ-стилистом Анваром Очиловым мы постарались подобрать варианты осеннего гардероба на все случаи жизни.

На работу

Валерия демонстрирует главный тренд осени - кожа. Кожаные куртки, обувь, сумки, комбинезоны и платья практичны в носке, особенно в нынешние коронавирусные времена: протер спиртовой салфеткой - вот и полная дезинфекция пройдена.

Татьяна Брухунова выбирает модный серый. Фото: Instagram.com

В парк

Жена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова для прогулок с маленьким сыном выбрала модный серый. Татьяна знает - чем объемнее плечи у пальто, тем оно круче.

Анна Нетребко выглядит вполне гармонично в таком сложном наряде. Фото: Instagram.com

На свидание

Балахоны с вышивкой, кружево, воланы - все это актуально, но тут важно не переборщить. Оперная дива Анна Нетребко может себе позволить дорогую одежду итальянского бренда Etro, и выглядит вполне себе гармонично в таком сложном наряде.

Для похода в театр идеально подойдет аряд Ренаты Литвиновой. Фото: Instagram.com

В театр

А вот наряд Ренаты Литвиновой для похода в театр. Обновка как с мужского плеча, объемные плечи и пышные рукава - идеальный крой для плаща. Водолазка - основа любого гардероба на осенне-зимний сезон. Ободок, как и бриллианты, теперь лучший друг девушек.

Дмитрий Шепелев одевается и модно, и удобно. Фото: Instagram.com

В магазин

Дмитрий Шепелев подтверждает: можно одеваться и модно, и удобно. Оверсайз-пуховки с высоким воротником, как у телеведущего - главная приманка для модников, которые любят утепляться, не дожидаясь первого снега.

Алла Пугачева объединила в наряде сразу два актуальных тренда. Фото: Instagram.com

На прогулку

Алла Пугачева, дети которой, Лиза и Гарик, недавно пошли в первый класс, дама современная, поэтому два актуальных тренда в ее наряде есть точно - многослойность и доминанта мальвово-красного оттенка. Жакеты теперь чаще носят приталенные и укороченные, забывая о классике жанра - а вот Пугачева знает, как ей идет эта пышная кофта. Носочки визуально удлиняют ноги и хороши с мини. Держит образ удлиненная рубашка, которая подчеркивает силуэт.