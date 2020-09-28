Майкл Блумберг платит за уголовников, чтобы дать им возможность проголосовать против Трампа

Миллиардер Майкл Блумберг Фото: EAST NEWS

Стало известно, что миллиардер Майкл Блумберг потратил 5 млн. долларов, чтобы погасить штрафы за 32 тысячи осужденных и дать им возможность проголосовать на предстоящих президентских выборах.

Большинство из заключенных, за которых заплатил экс-мэр Нью-Йорка – темнокожие и латиноамериканцы.

Согласно действующей в штате Флорида Конституции, заключенные, которые отбыли срок, могут восстановить свое избирательное право, но только в том случае, если заплатят все наложенные на них штрафы и обязательные сборы. Подавляющее большинство счастливчиков, за которых заплатил Блумберг, проголосуют за Байдена.

Генпрокурор штата Эшли Муди нашла подобную практику почти откровенной покупки голосов сомнительной и направила соответствующие запросы в Департамент законодательного надзора и ФБР.

Штат Флорида традиционно является колеблющимся: на прошлых выборах он проголосовал за республиканца Трампа, а на предшествующих – за демократа Обаму. Учитывая, что штат дает 29 голосов выборщиков, уступая лишь Калифорнии (55 голосов) и Техасу (38 голосов), становится понятным борьба кандидатов за симпатии избирателей.

Ранее Блумберг заявлял, что готов потратить 100 млн. долларов, чтобы обеспечить победу в штате Байдена, Трамп в свою очередь намекнул, что готов потратить собственные деньги, чтобы склонить избирателей Флориды на свою сторону.

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