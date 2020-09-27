Стихийный мемориал Тесаку появился напротив Троице-Сергиевой лавры
Фото: Александр БОЙКО
Жители Сергиева Посада, сотни паломников и туристов стали свидетелями необычного явления. Молодые люди собрались у 3,5 метрового памятника родителям преподобного Сергия Радонежского (находится напротив Троице-Сергиевой лавры) с траурными портретами Максима Марцинкевича, который был известен среди националистов под кличкой Тесак. Неизвестные разложили фотографии у подножия памятника, возложили цветы и зажгли свечи.
Троице-Сергиева лавра
Фото: Александр БОЙКО
Напомним, что Максим Марцинкевич был найден мертвым 16 сентября в камере челябинского СИЗО-3. "Комсомольской правде" в СК России, а позже ГУФСИН России по Челябинской области официально заявили, что Марцинкевич покончил с собой. По данному факту следователи СК России проводят проверку.
К памятнику родителям преподобного Сергия Радонежского принесли портреты Максима Марцинкевича и возложили к ним цветы
Фото: Александр БОЙКО
Официальный представитель Следсвтенного комитета Светлана Петренко при этом сообщила "Комсомолке" о возбуждении в отношении Марцинкевича, который на тот момент отбывал срок, нового уголовного дела. Он подозревался в серии убийств, которые начал совершать с 19-летнего возраста.
Молодые люди принесли к памятнику Родителям Преподобного Сергия Радонежского портреты Тесака
Фото: Александр БОЙКО
По данным СК России Тесак не стал отрицать обвинения в убийствах, под тяжестью доказательств раскаялся, указал на места криминальных захоронений и даже дал признательные показания под видео камеру. Ему понадобилось время, чтобы вспомнить детали, места захоронений.
После того, как эти показания подтвердились и тело одного из убитых нашли, следователи приняли решение перевезти Тесака в Москву. Оставалось провести следственный эксперимент на месте и судить. Уже во время пересылки в Москву Марцинкевич написал прощальные записки и покончил с собой.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Биография неонациста Тесака - Максима Марцинкевича: хулиган-скинхед, видеоблогер и борец с педофилами
Максим Марцинкевич скончался 16 сентября в челябинском СИЗО (подробности)