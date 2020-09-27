Стихийный мемориал Тесаку появился напротив Троице-Сергиевой лавры Фото: Александр БОЙКО

Жители Сергиева Посада, сотни паломников и туристов стали свидетелями необычного явления. Молодые люди собрались у 3,5 метрового памятника родителям преподобного Сергия Радонежского (находится напротив Троице-Сергиевой лавры) с траурными портретами Максима Марцинкевича, который был известен среди националистов под кличкой Тесак. Неизвестные разложили фотографии у подножия памятника, возложили цветы и зажгли свечи.

Троице-Сергиева лавра Фото: Александр БОЙКО

Напомним, что Максим Марцинкевич был найден мертвым 16 сентября в камере челябинского СИЗО-3. "Комсомольской правде" в СК России, а позже ГУФСИН России по Челябинской области официально заявили, что Марцинкевич покончил с собой. По данному факту следователи СК России проводят проверку.

К памятнику родителям преподобного Сергия Радонежского принесли портреты Максима Марцинкевича и возложили к ним цветы Фото: Александр БОЙКО

Официальный представитель Следсвтенного комитета Светлана Петренко при этом сообщила "Комсомолке" о возбуждении в отношении Марцинкевича, который на тот момент отбывал срок, нового уголовного дела. Он подозревался в серии убийств, которые начал совершать с 19-летнего возраста.

Молодые люди принесли к памятнику Родителям Преподобного Сергия Радонежского портреты Тесака Фото: Александр БОЙКО

По данным СК России Тесак не стал отрицать обвинения в убийствах, под тяжестью доказательств раскаялся, указал на места криминальных захоронений и даже дал признательные показания под видео камеру. Ему понадобилось время, чтобы вспомнить детали, места захоронений.

После того, как эти показания подтвердились и тело одного из убитых нашли, следователи приняли решение перевезти Тесака в Москву. Оставалось провести следственный эксперимент на месте и судить. Уже во время пересылки в Москву Марцинкевич написал прощальные записки и покончил с собой.

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