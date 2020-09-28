Следствие ведут ноготки

В детективе «Спасская» очередную эффектную телесыщицу сыграла Карина Андоленко. Фото: Кадр из фильма

Новый сериал «Спасская» расскажет не про башню и даже не про родственницу знаменитого шахматиста, хотя в центре внимания все же будет особа женского пола. Спасская - фамилия молодой и красивой девушки, живущей в Сочи и работающей следователем. Наверняка вы уже догадались о том, что собой представляет сыгранная Кариной Андоленко сыщица Анна Спасская: несмотря на яркую внешность, Анна вовсе не гламурная фифа, а настоящий профессионал, готовый пожертвовать всем ради того, чтобы восторжествовала справедливость. Конечно, смазливые блондинки, которые не отплясывают в ночных клубах, а просиживают строгие юбки на допросах и очных ставках, существуют только в сериальном пространстве, но публика испытывает к этим сказочным существам необъяснимую симпатию. Видимо, именно поэтому наше ТВ регулярно подбрасывает публике новых симпатичных блюстительниц закона.

Главная героиня сериала «Гадалка» - представительница еще одного любимого зрителями типа девушек-детективов. Люся (Екатерина Олькина) обладает экстрасенсорными способностями, которые активно использует в своих расследованиях майор Потапов (Михаил Пореченков). Отдавая должное дедуктивным талантам Люси, брутальный майор не может не заметить ее красоту, с каждой серией все сильнее привязываясь к необычной девушке. С этой мистическо-романтической парой телеаудитория познакомилась в прошлом году, когда был показан первый сезон «Гадалки» - теперь нас ждут новые серии.

Первый.

«Гадалка», новый сезон.

С 28 сентября, понедельник - четверг, 21.30.

Россия 1.

«Спасская».

С 28 сентября, понедельник - четверг, 21.20.