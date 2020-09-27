Александру Митрошенкову - 63!

Александр Митрошенков. Фото: Андрей НИКЕРИЧЕВ/АГН «Москва»

При непосредственном участии Александра Викторовича на отечественном ТВ появилось множество ярких проектов. Все они снискали любовь зрителей и уважение коллег. Один из них, президент фонда «Академия российского телевидения», сопредседатель Правления Ассоциации продюсеров кино и телевидения Александр Акопов, поздравляет своего товарища со страниц «Комсомольской правды»:

«Александр, телевидение не может существовать без успеха. Твои программы любят зрители. Я уверен - многие благодаря тебе стали даже настоящими телефанатами. «Андрей Малахов. Прямой эфир», «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым, «Спокойной ночи, малыши!» с Оксаной Федоровой, «60 минут», погода на всех каналах… Но судьба продюсера скрыта от чужих глаз. Чтобы создать один удачный проект, требуется пройти через десятки неудач, не боясь терять миллионы, каждый раз говоря себе: «Не в деньгах счастье!» Продюсер - эта профессия похожа на рождение алмаза из угля и графита под огромным давлением. Угля и графита в природе много - алмазов мало. И настоящих продюсеров - единицы.

Ты выдержал, закалился, поэтому и ждем твоих новых работ на телевидении. Ждем и мы, твои товарищи, но, поверь, ждут и твои враги тоже. Им же надо пытаться за тобой угнаться.

С Днем рождения!»

«Комсомолка» присоединяется к поздравлениям и желает имениннику крепкого здоровья и творческих успехов.