Подчиненные обвинили Генпрокурора США в "служении политическим интересам Дональда Трампа"

Генеральный прокурор Уильям Барр Фото: REUTERS

Помощник прокурора штата Массачусетсе Джеймс Герберт присоединился к своим коллегам, которые в начале 2020 года уже осуждали генерального прокурора Уильяма Барра. Тогда они сочли неправомерным вмешательство генпрокурора в расследование и вынесение приговора давнему другу и советнику президента США Дональду Трампа Роджеру Стоуну, которого обвиняли в коррупции.

Сейчас Герберт обвинил Барра в «опасном злоупотреблении властью» и в том, что он беспрекословно выполняет все приказы президента страны.

- Генеральный прокурор действует так, как будто его работа заключается в служении только политическим интересам Дональда Трампа. Это может быть опасным, - написал в открытом письме Герберт, заодно припомнив все нелепые, на его взгляд, выступления Уильяма Барра, начиная от его доклада о «российском вмешательстве», которое в политических кругах США получило название «дела Мюллера», до его высказываний, что такие жертвы, как Джордж Флойд, используются в интересах тех, кто призывает к расовой справедливости.

- В течение 30 лет я с гордостью заявлял, что работаю в министерстве юстиции, но нынешний генеральный прокурор США позорит ведомство, которым он якобы руководит, - считает Герберт.