Один из лидеров движения "Жизни черных важны" прокутил пожертвования в ресторанах и купил себе дом

Один из лидеров BLM растратил $200 000 Фото: EAST NEWS

Одного из лидеров движения "Жизни черных важны" (Black Lives Matter – BLM), жителя американской Атланты Мейджора Пейджа обвинили в растрате $200 000, которые были получены им в качестве пожертвований для движения.

Благотворительный фонд был зарегистрирован Пейджем задолго до гибели Джорджа Флойда, чья смерть активизировала работу BLM. Протестные акции и демонстрации, всколыхнувшие США этим летом, надоумили Пейджа кинуть клич о сборе средств на нужды BLM и помощь протестующим.

Буквально за несколько дней на счет его организации поступили в общей сложности $450 000.

Не мудрствуя лукаво, Пейдж купил себе дом за $112 000, а еще почти сто тысяч долларов потратил на шопинг, развлечения и рестораны. Чем и привлек внимание ФБР.

Спецагенты выяснили, что Пейдж не мог собирать пожертвования, т.к. в прошлом году не подал отчетность в налоговую инспекцию, и его фонд утратил статус благотворительной организации.

Пока Пейдж отпущен под залог, расследование продолжается.

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