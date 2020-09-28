Вопрос дня: Какие удивительные решения депутатов или чиновников вы встречали?

Депутаты Госдумы за работой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:

- А вот мои предложения, когда был депутатом, многих удивили. Сбор валежника - мой проект. Его потом трансформировали, но он-то был не для того, чтобы хворост не собирать! По старому законодательству за всякую ветку из леса вас могли привлечь к ответственности. И я предложил проект, чтобы чиновники-вымогатели не дергали людей по такой ерунде, когда ловили вышедших из леса дачников с вязанкой.

Вадим ДРОБИЗ, глава Центра исследований рынков алкоголя:

- Самым удивительным стало вступление в действие ЕГАИС 1 января 2006 года. Ни государство, ни бизнес оказались не готовы. Ликеро-водочные заводы на два месяца встали тогда!

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор и меценат:

- Много чуши всякой. Ну вот если я хочу помочь детдому - отчисления выделить из прибыли без проблем не выйдет. Не только обложат налогом, но и штраф впаяют! Вообще увеличение налогов каждый год - это безумие. У нас за 26 лет поднялся налог за аренду помещения ресторана в 40 раз! В Париже налоги в три раза меньше, чем в Питере, - это же нонсенс!

Татьяна ВИЗБОР, бард, ведущая:

- Неприятно удивил законопроект о насилии в семье, когда побои перестали считать преступлением. Женщинам сказали, мол, ну что вы, если нет повреждений серьезных, зачем в милицию звонить? И еще удивляет, когда через МФЦ кого-то вселяют или прописывают, а раньше такое было возможно только через нотариуса. Это дает возможность затянуть суд или подарить квартиру сторонним людям.

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток:

- Удивительного много. Но задача законодателей - рассмотрение вариантов, в том числе и неудачных. Есть правило Менкина, американского публициста: всякая сколь угодно сложная проблема имеет простое, очевидное, легкопонятное - и неверное - решение! И таких решений приходится рассматривать много. Остается надеяться, что они будут отсеяны на 99 процентов до принятия закона.

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