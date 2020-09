Метеорологи назвали самые холодные места в Северном полушарии

Глобальное потепление не везде ощущается одинаково. Фото: Shutterstock

Пали температурные рекорды, которые долгое время удерживала Россия – для Северного полушария, конечно. В Верхоянске в феврале 1892 года температура опустилась до -67,8°C. Столь сильный мороз, но уже в январе 1933 года был зафиксирован в Оймяконе. Оба пункта, расположенные в арктической Сибири, считались «полюсами холода». Но нашлась стужа и похлеще. Место, где она себя проявила, обнаружили исследователи Всемирной метеорологической организации (World Meteorological Organization – WMO, основательно порывшись в своем Архиве экстремальных погодных и климатических явлений (WMO Archive of Weather and Climate Extremes). И вот что выяснилось: 22 декабря 1991 года столбик термометра на автоматической метеостанции в Гренландии опустился до -69,6°C. Эта температура и признана ныне рекордной для Северного полушария.

Пункт Клинк (Klinck) с координатами 72°18'N and 40°28'W, расположенный на Гренландском ледяном щите на высоте 3105 метров, потеснил наши Верхоянск и Оймякон на второе место. Этому открытию метеорологи посвятили специальное сообщение, отметив, что на Марсе в среднем теплее.

Нынешний полюс холода Северного полушария. Фото: theweathernetwork.com

Самым же холодным местом на Земле по-прежнему остается Антарктида. WMO считает рекордной температуру в -89,2°C, которая была зарегистрирована 21 июля 1983 года на станции «Восток». Но есть исследователи, которые оспаривают это «достижение».

В Колорадском университете в Боулдере (National Snow and Ice Data Center at the University of Colorado Boulder) проанализировали данные со спутников Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA's Polar Operational Environmental Satellites). И обнаружили, что в 2013 году температура на Южном континенте опускалась до -93°C. Столь холодной была поверхность льда на антарктическом Полярном плато (East Antarctic Plateau).

Дальнейшие изыскания продемонстрировали: в 2010 году температура опускалась аж до -98,6°C.

Кошмарная стужа почти в минус сто градусов нашлась не в каком-то одном месте, а примерно в ста - в небольших ледяных впадинах глубиной 2-3 метра.

По мнению Теда Скамбоса (Ted Scambos), руководителя исследований, стужа может быть и более лютой. Для этого нужны два-три ясных дня и минимальная влажность. А чтобы мороз перевалил 100-градусную отметку, безоблачная и сухая погода должна простоять пару недель. Что вряд ли возможно в реальности. Поэтому те самые минус 98,6 градусов пока можно считать самой низкой температурой из зафиксированных на Земле.

Места в Антарктиде, в которых регистрировались крайне низкие температуры. Фото: astronet.ru

Ученые, кстати, прикинули, какова была температура воздуха, над теми местами, где лед рекордно охлаждался. У них вышло минус 94 градуса по Цельсию. На Полярном плато так подмораживает с июля по август.

«Достижения», выявленные в Колорадском университете, официально не признаны. Ведь ученые измеряли температуру льда. А температуру воздуха рассчитывали.