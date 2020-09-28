Протесты в Белоруссии, последние новости на 28 сентября 2020 года: что сейчас происходит в Республике

Оппозиционеры устроили "инаугурацию" Тихановской Фото: Павел МАРТИНЧИК

Основные события дня в обзоре «Комсомолки» - последние новости о протестах в Белоруссии на 28 сентября 2020 года .

МВД Белоруссии сообщил, что в субботу, 26 сентября, на акциях протеста было задержано 150 человек. А в воскресенье с самого утра правоохранители стали выстраивать заграждения на площади Независимости. Были закрыты крупные ТЦ, расположенные в центре. Милиция Минска предупредила горожан об ограничениях в работе транспорта и проезда по городу на личных авто в воскресенье. «Во избежании ЧП», - пояснялось в сообщении. Были перекрыты центральные станции метро.

Но все эти меры не помешали протестно настроенным гражданам собраться в центре Минска и пройтись маршем по улицам города. В итоге у стелы на проспекте Победителей собралась толпа. Люди скандировали: «Живе Беларусь!». А из динамиков им в ответ включили песню «Саня, оставайся с нами». На протяжении всего маршрута силовики проводили точечные задержания. Вечером МВД отчиталось, что в отделении милиции этот день провели 140 человек.

Также марши прошли в Гомеле, Могилеве, Гродно, Новополоцке, Светлогорске, Барановичах, Волковыске.

В центре Минска 27 сентября Фото: REUTERS

ЗАЯВЛЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ ВЛАСТЕЙ

Лукашенко ответил президенту Франции Макрону, который посоветовал Александру Григорьевичу уйти в отставку: "Сам президент Франции, следуя собственной логике, должен был бы уйти в отставку еще два года назад - когда на улицы Парижа только начали выходить "желтые жилеты", - передала слова белорусского президента его пресс-секретарь Наталья Эйсмонт.

Глава МИД Республики Владимир Макей по видеосвязи выступил на заседании Генассамблеи ООН. Он сообщил, что в Белоруссии пытались устроить цветную революцию. А все попытки вмешательство во внутренние дела страны будут иметь обратный эффект. «Будущее Беларуси будет решаться не на баррикадах, а путем цивилизованного диалога», - заявил он.

ОППОЗИЦИЯ

Член оппозиционного координационного совета Павел Латушко , который уехал в Польшу, заявил, что он и коллеги готовы вернуться в Беларусь для проведения переговоров. Но только на гарантиях безопасности России и ЕС.

"Инаугурация" Тихановской Фото: REUTERS

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Из СИЗО сегодня отпустили музыканта Александра Помидорова. Он был арестован еще 19 сентября за то, что устроил несанкционированный концерт в одном из парков Минска.

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