Ким Кардашьян опозорила своих красавиц сестер, показав, как они выглядели до пластики

Ким Кардашьян опубликовала компромат на сестер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сестры Кардашьян – настоящие звезды Инстаграма: у каждой из них в подписчиках добрая сотня миллионов поклонников. Чтобы стать «девушками мечты», они потратили немало времени и денег, сделав не одну пластическую операцию. Ни одна из сестричек не любит вспоминать об этом. Неудивительно, что когда одна из них – Ким Кардашьян - внезапно поделилась на своей странице архивным снимком, на котором все члены звездного семейства выглядят такими, какими их создала природа, разразился семейный скандал.

На старом фото, опубликованном Ким, она снята в окружении сестер Хлои Кардашьян, Кайли Дженнер и Кендалл Дженнер. И если сама Ким на фото уже выглядит как картинка – она-то уже успела лечь под нож хирурга, то Кайли и Кендалл тогда еще были неуклюжими угловатыми подростками, совсем не похожими на тех красавиц, в которых они превратились теперь.

Кайли – самая молодая миллиардерша планеты, заработавшая состояние на продаже косметки. Кендалл – самая высокооплачиваемая супермодель планеты. Так что фотография Ким стала для них довольно неприятным сюрпризом.

- Удали это немедленно! – потребовала Кайли в комментариях, как только увидела снимок. В ответ Ким лишь отшутилась и, конечно, ничего удалять не стала.

Кайли и Кендалл Дженнер раньше и сейчас. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гнев Кайли вполне понятен: 23-летней звезде пришлось немало потрудиться над собой – и если сравнить ее снимки тогда и сейчас, мы увидим, что перед нами два совершенно разных человека. Но результаты того стоили. Модель и владелица собственного бренда косметики за один рекламный пост в Инстаграме берет от 1 миллиона долларов! Число ее подписчиков впечатляет – 196 миллионов. В последнем рейтинге Forbes Кайли Дженнер заняла первую строчку в списке самых богатых молодых знаменитостей планеты. Финансовое издание оценило ее общее состояние в 900 млн. долларов. Только за минувший год Кайли заработала почти 166 миллионов. Ее доходы складываются из съемок в реалити-шоу «Семейство Кардашьян» (которое, правда, доживает последние дни), продаже собственной линии косметики и рекламных контрактов. Косметический бренд Кайли Дженнер существует всего несколько лет, но за это время добился впечатляющего успеха.

Кайли Дженнер стала совсем другим человеком. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ее сестру Кендалл Дженнер сегодня называют самой красивой из клана Кардашьян. 24-летняя манекенщица возглавила рейтинг Forbes: издание подсчитало, что за год она заработала 22,5 млн. долларов. Она сотрудничает с такими известными брендами, как Estee Lauder, Adidas, Calvin Klein и другими марками.

В детстве Кендалл Дженнер стеснялась своей внешности. Сегодня она - самая богатая модель планеты. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но самая страстная поклонница пластики на снимке – 36-летняя Хлоя. Когда-то Хлоя была самой неказистой из всего своего фигуристого клана. Она была самой крупной из сестер, имела лишний вес и не слишком привлекательную внешность. Но когда у тебя есть деньги, и к твоим услугам лучшие пластические хирурги планеты, все решаемо. Она перекрасила волосы в золотисто-каштановый цвет, сильно похудела и очень загорела. Если посмотреть на старые фотографии Хлои, кажется, что она стала совсем другим человеком.

- У нее каждый год новое лицо, - пишут фолловеры в комментариях и пытаются понять, как такое может быть.

Больше остальных изменилась Хлоя Кардашьян. У нее что ни год - новое лицо. Фото: соцсети.

Секрет прост: во-первых, Хлоя сильно сбросила вес – целых 27 килограммов. Во-вторых, перенесла немало пластических операций, стараясь сделать свое лицо более кукольным и изящным – как у старшей сестры Ким. И в-третьих, фотографируясь для Инстаграма, Хлоя использует специальные фильтры, а затем еще и корректирует изображение с помощью фотошопа. В итоге ее инста-образ сильно отличается от того, какая она в реальности.

Хирурги уверяют, что знаменитая фигура Ким - дело рук хирургов, перекачавших ей жир с боков в попу. Фото: EAST NEWS

Впрочем, самая скандальная из всех сестер Ким Кардашьян тоже обязана своей красотой пластическим хирургам. Ким уверяет, что после последних родов она за 3,5 месяца постройнела на 20 килограммов. Мол, она сидела на диете Аткинса и не вылезала из спортзала - и вот результат. Профессиональные хирурги ей, конечно, не верят: совершенно очевидно, что сногсшибательная фигура Ким — результат пластики. Модели провели так называемое липомоделирование — когда излишки жира из одних мест перекачивают в другие. По словам профессионалов, Ким удалили жир с талии и бедер, переместив его в ягодицы. Этим и объясняется осиная талия звезды при довольно внушительных бедрах. Подобная процедура у лучших хирургов планеты (а Кардашьян, безусловно, пользуется услугами самых дорогих эскулапов) стоит около 150 тысяч долларов.