Растет без папы: Ольга Зуева опубликовала фото подросшей дочки от Данилы Козловского

Данила Козловский и Ольга Зуева стали родителями в марте этого года.

После расставания с отцом своего ребенка Данилой Козловским Ольга Зуева осталась в США. В Америку будущие родители отправились весной в разгар пандемии. Тогда же на свет появилась их дочь Ода Валентина. Ольга и малышка живут в Нью-Йорке (у Зуевой есть гражданство США, и у ее дочки, после рождения на американской земле – тоже), Данила же еще в начале лета вернулся в Россию. В Инстаграме актриса поделилась снимком шестимесячной Оды Валентины. Судя по фото, девочка за последнее время очень подросла. На снимке она играет бок о бок с любимой питомицей Ольги – собакой Грушей.

По слухам, Данила Козловский расстался с Ольгой из-за романа со своей партнершей по фильму «Чернобыль» Оксаной Акиньшиной. Оксана – мать троих детей, с отцом которых, продюсером Арчилом Геловани она порывалась развестись еще пару лет назад. Видимо, супруги все же разошлись. Во всяком случае, уже этим летом Оксану видели вместе с Данилой, а в сентябре Акиньшину и Козловского сняли на одном из турецких курортов. Судя по всему, они отправились отдыхать вдвоем, устроив себе романтический отдых.

Ольга Зуева до сих пор никак не прокомментировала слухи о расставании с Козловским. Впрочем, актриса всегда отличалась закрытостью и никогда особо не рассказывала о своем романе со звездой российского кино. Да и Данила тщательно ограждает свою личную жизнь от публичного внимания. Единственным исключением стало рождение дочки: актер публиковал в Инстаграме снимки малышки и не скрывал, что он очень счастлив.

Ольга жила в Америке еще до встречи с Козловским. Актриса родом из Владивостока, с 15 лет она строила модельную карьеру, работала по контракту в Японии и в Европе. А потом отправилась покорять Нью-Йорк, где снималась как модель и играла в эпизодах в американских фильмах. В России ее первой заметной работой стала спортивная драма «Тренер», где она сыграла вместе с Данилой.

По слухам, Данила Козловский расстался с Ольгой из-за романа со своей партнершей по фильму «Чернобыль» Оксаной Акиньшиной. Фото: Инстаграм.

И для Данилы, и для Ольги Ода Валентина стала первым ребенком. О том, что у них родилась дочка, первой сообщила Ольга в соцсетях. Она сфотографировалась с малышкой на руках и поблагодарила судьбу за самый важный в ее жизни подарок.

- Моя любовь, моя гордость, моя правда, мой самый главный урок в жизни, моя возможность расти каждый день, вместе. Спасибо, что выбрала меня, - написала актриса.

Козловский и Зуева встречались около четырех лет. Несмотря на долгие отношения, Данила не торопился сделать своей подруге предложение руки и сердца даже после того, как она переехала в его квартиру в Санкт-Петербурге.