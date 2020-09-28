«Вспомнила о вас, мальчики!»: Анфиса Чехова показала пикантный снимок из джакузи

Анфиса Чехова отдыхает в Турции. Фото: Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА.

Анфиса Чехова отправилась на отдых в Турцию: для отпуска она выбрала не традиционные курорты Анталии, а гористую Каппадокию. В Инстаграме телеведущая делилась снимками живописных гор и долин, фотографировала местную еду и колоритные улочки. Не обошлось и без капельки обнаженки: Анфиса опубликовала фотографию, снятую в спа. На фото Чехова позирует спиной к камере в совершенно прозрачных трусиках, служащих скорее элементом декора, чем прикрытием.

- Вспомнила о вас, мальчики! – кокетливо подписала фото 42-летняя телеведущая.

Правда, в том же посте Анфиса призналась, что за пикантное фото ее забанил Инстаграм. После того, как она опубликовала кадр, его лайкнули всего 42 человека.

- Так, так, так... Кажется, Инстаграм начал банить полуголые фото, - написала Чехова. - А я так хотела порадовать 35% моеи мужскои аудитории.

Даже в условиях закрытых границ Анфиса не отказывает себе в удовольствии попутешествовать. По мнению телеведущей, поездки расширяют кругозор и обогащают ее внутренний мир.

- В любой непонятной ситуации - путешествуй! – посоветовала она своим подписчикам. - Самый лучший опыт - это приобретенный в поездках. Когда ты понимаешь, что мир настолько Разный, и твоя правда, твои традиции для других ничего не значат.

Что нет ничего странней, думать, что Мир крутится вокруг тебя и твоей Семьи! Мир огромный и в нем у каждого своё место! И все мы в нем одинаково важны.

Анфиса отправилась в живописную Каппадокию. Фото: Инстаграм.

Благодаря путешествиям Анфиса когда-то обрела фигуру своей мечты. Телеведущая всю жизнь страда от лишнего веса, одно время она весила почти 90 килограммов. Чехова сидела на разных диетах, но все было безуспешно. Пока, во время отдыха в Индонезии, она не открыла для себя йогу. Тлеведущая занялась ею во время отпуска на Бали. Теперь Анфиса не представляет без йоги своей жизни.

- Я для себя нашла йогу! Не сразу. Сначала она мне казалась скучнейшим занятием, но я до нее доросла, - рассказала Чехова. - Вы знаете, что йога, вошедшая в привычку, с правильными ассанами и пранайамами (дыхательные упражнения) может расширять сознание не хуже наркотика. Поэтому многие бывшие наркоманы в зрелом возрасте подсаживаются на йогу. Такой же кайф, только полезный и без смертельного риска и разрушающих последствий. Наркотики я никогда не пробовала, мне не с чем сравнивать... Но от йоги, когда она входит в режим, я чувствую себя слегка под шафе. Только с координацией всё в порядке и язык не заплетается, но внутри бабочки, как от бокальчика просекко.

Помимо внутренней гармонии йога помогла Чеховой еще и похудеть. Упражнения вместе с правильно подобранным пищевым рационом позволили ей сбросить 25 килограммов. Анфиса исключила из своего питания три продукта, которые, как оказалось, мешали ей стать стройной.

- Я не решала начать худеть, - рассказывала телеведущая. - Просто похудела, когда начала активно прорабатывать свою психологию. Отказалась от мяса, дрожжей и сахара в целях оздоровления и занялась йогой.