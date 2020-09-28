Гвинет Пэлтроу снялась полностью обнаженной в честь своего 48-летия

Гвинет Пэлтроу отмечает 48-летие. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гвинет Пэлтроу заинтриговала поклонников пикантным снимком: в Инстаграме голливудская звезда опубликовала кадр, на котором она позирует полностью обнаженной. Оголиться актриса решила в честь своего 48-летия, которое она отметила 27 сентября. На снимке Гвинет стоит в саду на фоне пышной зелени.

- Это мой наряд на день рождения! - объявила звезда в подписи к фото.

Кроме традиционных поздравлений с днем рождения Гвинет собрала в комментариях множество комплиментов: новый год своей жизни актриса встречает в отличной форме. К слову, это не фильтры и не фотошоп: недавно папарацци сфотографировали Пэлтроу на пляже под лучами яркого солнца. И ее фигура на честных снимках без ретуши выглядит очень подтянутой, а кожа — в тонусе, ни грамма целлюлита.

Гвинет выложила в Инстаграм обнаженный снимок.

Гвинет любит похвастаться своим телом. Например, в январе этого года она пришла на церемонию вручения премии «Золотой глобус» в совершенно прозрачном платье от Fendi. Наряд Пэлтроу стал самым пикантным костюмом церемонии и вызвал массу обсуждений в соцсетях.

Актриса счастлива замужем за голливудским продюсером Брэдом Фэлчаком. Они сыграли свадьбу в 2018 году (а до этого встречались 5 лет). Недавно Гвинет призналась, что у них с Брэдом гостевой брак – супруги не живут под одной крышей. Муж звезды ночует дома только 4 дня в неделю, все остальное время они проводят раздельно. Такой график молодожены установили из-за детей. Побыв с Гвинет, Брэд уезжает в свой особняк, где проводит время со своими детьми от предыдущего брака — сыном Броди и дочерью Изабеллой. Пэлтроу также воспинывает двоих детей от брака с музыкантом Крисом Мартином – дочку Эппл и сына Мозеса.

- Все мои женатые друзья говорят, что то, как мы живем, — идеальный вариант, и что нам не стоит ничего менять, - прокомментировала Гвинет журналистам свой гостевой брак.

В январе этого года Гвинет пришла на церемонию вручения премии «Золотой глобус» в прозрачном платье от Fendi. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

У актрисы сохранились нежнейшие отношения и с прежним мужем — лидером группы Coldplay Крисом Мартином. По словам Гвинет, после развода они с Крисом стали ладить даже лучше, чем во время брака. Пэлтроу даже подружилась с новой пассией Мартина - звездой фильма «50 оттенков серого» Дакотой Джонсон. Говорят, Крис уже купил кольцо и готовится сделать Дакоте предложение.