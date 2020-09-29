«Ем все подряд»: Жена Петросяна отказалась кормить сына грудью

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова больше не скрывают, что стали родителями. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Евгений Петросян и Татьяна Брухунова стали родителями полгода назад. Супруги долго скрывали рождение наследника, пока сатирик в день своего 75-летия не похвастался в Инстаграме фотографией шестимесячного Вагана. Ходили слухи, что ребенка звездной паре родила суррогатная мать. Но юморист, как и его супруга, эти сплетни опровергают и уверяют, что малыша выносила сама Татьяна. Впрочем, по каким-то причинам супруга Петросяна отказалась от грудного вскармливания. Об этом Брухунова проговорилась, когда рассказывала о своем рационе.

По словам молодой жены юмориста, она не придерживается диеты и ест все, что захочет.

- Я ем все подряд. Ем мало. Самый большой прием пищи — это обед. Тогда я ем все, что хочу: любой гарнир, любое мясо. Первое, второе, третье, компот. Но я не ужинаю, - рассказала Татьяна в Инстаграме.

Из этого заявления стало ясно, что Татьяна не кормит сына грудью. Известно, что кормящие мамочки придерживаются специальной диеты, чтобы у ребенка не было аллергии или расстройства желудка. Брухунова же ест любые блюда, поскольку, видимо, сразу после рождения перевела малыша Вагана на искусственную смесь. Более того, на днях Татьяна сильно отравилась маринованными огурцами. Да так, что у нее поднялась температура. Разумеется, ни о каком грудном вскармливании в таких обстоятельствах не может быть и речи.

- Я отравилась! Да так не на шутку: с температурои 39, обмороком и обнимашками с белым другом. Не ешьте много маринованных огурцов, - посоветовала супруга Петросяна подписчикам.

Татьяна уверяет, что родила ребенка сама. Фото: Инстаграм.

То, что звездные мамы отказываются от кормления грудью и переводят детей на искусственное питание – не редкость. Но обычно это необходимость, связанная с плотным графиком - когда, едва родив, мама вынуждена вернуться на работу из-за стесненных материальных обстоятельств или жесткого контракта. Но у молодой супруги Петросяна совсем другая ситуация: она очень хорошо обеспечена и ни в чем не нуждается. Тем не менее, Татьяна решила не менять ради ребенка свой привычный стиль жизни. Брухунова рассказала подписчикам, что продолжает работать, поскольку не может долго сидеть дома, а также гуляет и посвящает время себе, любимой.

Напомним, Петросян и Брухунова поженились в декабре прошлого года, уже перед самым рождением наследника. Татьяна тщательно скрывала свою беременность. Как только в ее Инстаграме появлялись кадры, на которых она позирует в свободной одежде, ее немедленно начинали подозревать в «интересном положении». Но Брухунова тогда лишь отшучивалась – мол, стоит ей плотно покушать, как ей тут же приписывают беременность. Сейчас супруга Петросяна говорит, что не считает нужным делиться интимными подробностями с публикой.

- Я считаю, что в такой период женщина и ее семья должны находиться в тишине, а не афишировать это положение, - уверена Татьяна.