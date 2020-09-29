Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур снялась полностью обнаженной в защиту прав женщин

Румер Уиллис со своей мамой Деми Мур. Фото: EAST NEWS

Дочь известных голливудских актеров Брюса Уиллиса и Деми Мур снялась в необычной фотосессии: 32-летняя Румер Уиллис решила обнажиться в защиту прав женщин. На черно-белом снимке Румер позирует без одежды, стоя на коленях. Ее руки связаны веревкой, обвитой вокруг тела.

- Существует мнение: когда женщины обнажены — значит, они не уважают себя или делают это ради мужчин. Но мы можем быть сексуальными для себя. Раздеться ради себя, быть связанными ради себя. И эта съемка не для мужчин — она для меня, - подписала фотосессию Румер. - Я поддерживаю право любой женщины выражать свою чувственность, сексуальность.

Свой пост дочь Уиллиса сопроводила хэштегами #Рабство и #Зови меня госпожой.

Румер Уиллис снялась в смелой фотосессии. Фото: Инстаграм.

Румер пошла по стопам звездных родителей и стал артисткой: она играет в бродвейских постановках и снимается в телешоу. В прошлом девушка сильно переживала, что ее постоянно сравнивают со знаменитой мамой, но потом смирилась и нашла собственный путь к славе.

Дочери Брюса Уиллиса и Деми Мур никогда не отличались примерным поведением. Румер и ее сестры - 29-летняя Скаут и 25-летняя Таллула не раз доставляли родителям хлопот и заставляли их краснеть. Таллула и Скаут — активистки общественного движения «Free The Nipple» («Освободи сосок»), выступающего за право женщины показывать свою грудь где угодно и когда угодно, особенно в соцсетях. И потому обнажают собственные прелести при любом удобном случае. Движение «Освободи сосок», к котором примкнули сестры, выступает против действующих законов о цензуре в США, которые, по их мнению, криминализируют женское тело. В мае 2014 года Скаут Уиллис прогулялась по Нью-Йорку топлесс и выложила снимки своего обнаженного променада в Интернет. А Таллула снялась с обнаженной грудью в очень откровенной фотосессии для глянцевого журнала.

Дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выступила за права женщин. Фото: Инстаграм.

Напомним, Брюс Уиллис и Деми Мур развелись в 2000 году после 13 лет совместной жизни. Старшей Румер тогда было 13 лет, Таллуле – шесть, Скаут – девять лет. В 2005 году Деми после двухлетнего романа вышла замуж за актера Эштона Катчера (муж был младше нее на 15 лет). Эштон сумел наладить хорошие отношения с дочками Мур, и когда супруги развелись (они расстались в 2011 году), Румер, Таллула и Скаут очень переживали из-за того, что Деми не позволяет им общаться с Катчером.

Дочери Брюса и Деми - Скаут, Таллула и Румер. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Брюс Уиллис в 2009 году женился на супермодели Эмме Хемминг. На свадьбе присутствовала и Деми Мур. Бывшие супруги сумели сохранить хорошие отношения. Например, весной, во время пандемии, Брюс соблюдал самоизоляцию не со своей женой, а в одном доме с Деми и со старшими дочками.