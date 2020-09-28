Вторая волна коронавируса, внезапная выписка Навального, причины обострения в Нагорном Карабахе и 7 способов справиться со стрессом

Каждую неделю мы подводим итоги, какие подкасты больше всего слушали на сайте Радио «Комсомольская правда». И вот кто возглавил топ на этот раз:

1 место. Вирусолог объяснил, можно ли считать подъем заболеваемости второй волной коронавируса

В мире и в России поперли вверх цифры по заболеваемости коронавирусом. Разобрали с экспертом, с чем это может быть связано: с увеличением количества проводимых тестов, с сезонным подъемом гриппа и ОРВИ или с реально наступающей второй волной COVID-19 (слушать)

2 место. Академик РАН честно рассказал, от чего лучше привиться сейчас: от гриппа или от коронавируса

Этот подкаст стабильно держится в топе по прослушиваниям уже третью неделю. Неудивительно: в России началась традиционная ежегодная прививочная кампания против гриппа и не совсем понятно, нужно ли делать прививку от гриппа сейчас или лучше сначала сделать прививку от коронавируса. Или вообще две вместе? Оказывается, есть однозначный ответ (слушать)

3 место. Олег Кашин: За окном уже будет лежать снег, а мы всё будем гадать, вернется ли Навальный в Россию

Одно из главных событий минувшей недели - внезапная выписка Алексея Навального из немецкой больницы. Все уже настолько привыкли к тому, что Алексей болен, что его быстрое возвращение к нормальной жизни стало неожиданностью. Наш колумнист Олег Кашин порассуждал о том, что будет делать Навальный дальше (слушать)

4 место. Харассмент или 100 лет одиночества

О, мы же тут записали несколько фантастических аудиорассказов. Один из них настолько пришелся нашим слушателям, что попал в топ на 4 место. Вот его краткая фабула.

В 2050 году наконец внесли поправки в Конституцию и установили оптимальную социальную дистанцию между мужчиной и женщиной. С этих пор мужчины и женщины не имеют права на спонтанное проявление чувств, спонтанную любовь. Отношения двух полов строго регламентируются государством, и любое общение между мужчиной и женщиной приравнивается к харассменту. За выполнением этих законов следит полиция харассмента.

Женщина-полицейский одержима поиском преступников. Однажды она выходит в город на охоту. Но эта охота на любовь переворачивает всю ее жизнь и ставит законы общества под сомнение... Ой, а там еще есть рассказ о том, как свинья с чипом стала президентом мира и чуть не устроила геноцид всех людей. В общем, лучше (послушать)

5 место. 7 способов справиться со стрессом

Возможно, после прослушивания предыдущего подкаста вам потребуется информация из этого. Ну или просто начальник задрал и те, кто вечно желает «добра» (слушать)

6 место. Психолог Инна Чудинова: Пока кто-то из близких не переболеет, люди не будут бояться коронавируса и носить маски

Люди устали от коронавируса. Количество россиян, желающих введения карантина, снизилось в 2,5 раза. А прививаться готовы всего 10%. И мы поговорили с психологом, почему люди стали гораздо беспечнее к инфекции, опасность которой не уменьшилась (слушать)

7 место. Россию хотят втянуть в войну с Турцией из-за конфликта Армении и Азербайджана

Произошедшее обострение ситуации в Нагорном Карабахе - это не просто локальная стычка Армении и Азербайджана. О нет. Это большая игра западных стран, которые пытаются стравить Турцию с Россией и устроить единый фронт хаоса от Белоруссии до Грузии (слушать)

8 место. Никита Кричевский: Сидеть при таких ценах на нефть на нефтяной игле - обрекать себя на голодную смерть

Экономист Никита Кричевский разбирает, как коронавирус подтолкнул российскую экономику к развитию и почему надеяться на нефте-газовые доходы в ближайшие годы не стоит (слушать)

9 место. Доигрались. Прибалтийские порты теряют российские и белорусские деньги

Лукашенко обиделся на то, что прибалты осудили его победу на выборах и поддержали Тихановскую. В итоге Белоруссия переориентирует свои грузопотоки из портов Прибалтики на Россию. Из-за этого страны Прибалтики могут свалиться в глубочайший экономический кризис и пойти с молотка. Вот только вопрос: кто их купит и будет ли Россия рада такому новому соседу? (слушать)

10 место. Эх, Алиса... Постоянно включенные голосовые помощники слышат всё происходящее рядом и передают информацию на серверы компании

Разбираемся с руководителем аналитического центра Zecurion Владимиром Ульяновым, можно ли и нужно ли отключать слежку в смартфоне (слушать)