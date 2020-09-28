"Обойдемся без пошлостей": красавица-блондинка раскрыла подробности свадьбы с бывшим мужем Волочковой

Бывший муж Анастасии Волочковой в ближайшее время снова женится. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Бывший муж Анастасии Волочковой в ближайшее время снова женится. Избранницей бизнесмена Игоря Вдовина стала эффектная телеведущая Елена Николаева. Красавица-блондинка впервые поделилась деталями грядущей свадьбы.

Больше года бывший избранник Анастасии Волочковой встречается с телеведущей Еленой Николаевой. Эффектная блондинка некоторое время назад сообщила, что бизнесмен Игорь Вдовин сделал ей предложение руки и сердца. Она ответила согласием и похвасталась роскошным обручальным кольцом, подаренным женихом. И вот теперь 34-летняя Николаева раскрыла деталей будущего свадебного торжества.

Свадьба влюбленных состоится совсем скоро. Елена сообщила, что праздник будет очень скромным.

"Для нас это не такое уж торжество - просто два взрослых человека решили быть вместе и зафиксировать это на уровне закона. Конечно, свадьба и то, какой она будет, всегда зависит от женщины, от ее выбора. Мне всю жизнь претили белые платья, фата, розы, пышные торты и прочие атрибуты этого действа", - поведала красавица.

По ее словам, все пройдет очень тихо и спокойно. "Мы обойдемся без пошлостей и ограничимся тем, что скрепим своими подписями брачные документы, без подбора специальной даты, без оглядки на месяц и год. Главное, что мы вместе. Мои мечты не о свадебном торжестве, но о торжестве любви, счастье, радости каждый день нашей жизни", - цитирует ее "СтарХит".

Напомним, свадьба Игоря Вдовина и Анастасии Волочковой состоялась в знаменательную дату - 07.07.2007. Праздник по этому случаю шел несколько дней. За это время балерина сменила пять платьев и несколько локаций, но штамп в паспорте танцовщица так и не поставила.

Роскошная свадьба не стала залогом счастливой и долгой семейной жизни звезды. Настя и Игорь разбежались, прожив совсем немного. А недавно стало известно, что 56-летний бизнесмен наконец обрел личное счастье с телеведущей. Елена Николаева так рассказывала о своем знакомстве с миллионером.

"В Подмосковье проводили мероприятие для молодежи, пригласили меня в качестве спикера. Когда я увидела Игоря, то сразу почувствовала, как для меня что-то в этом мире изменилось.Мы обменялись несколькими фразами. И тут меня организаторы спрашивают: «Лен, когда вас назад отправлять?». Игорь предложил: «Я с водителем. Могу вас подвезти, если дождетесь, когда я свой мастер-класс закончу». Отвечаю: «Да. Спасибо вам». После обеда я пошла погулять, увидела Игоря в шатре. Он играл на гитаре. Подумав, что, наверняка, он обо мне уже не помнит, я уехала", - делилась она.

А через пять месяцев Вдовин позвонил и попросил о встрече. По словам Николаевой, Игорь ухаживал безупречно, одаривая возлюбленную всевозможными сюрпризами и устраивая ей неожиданные встречи и поездки. Позднее пара стала жить вместе в московских апартаментах. Елена прекрасно ладит с Ариадной - дочкой жениха от Волочковой. 14-летняя девочка живет в новой семье отца. Она часто выходит в свет с мачехой.