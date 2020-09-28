Свобода сада после листопада

Самоходная тележка G40GC

Хотите сделать уборку сада не только быстрой , но и занимательной ?

Рассказываем как.

Пока родители собирают детей в школу, дачники начинают собирать опавшую листву в саду. Осенью необходимо привести участок в порядок, так как это сэкономит массу лишних усилий весной и растения в саду будут расти и цвести намного лучше.

Всю работу в саду можно разделить на несколько недель. Подготовить участок необходимо до наступления морозов. Умеренные морозы не наносят большого вреда земле, но, чтобы избежать риска повреждения почвы и газона, если температура становится ниже нуля, работы стоит отложить.

Стоит отметить, что идеальный месяц для подготовки сада к зиме - октябрь.

Уборка листьев — это физический труд, который отнимает много времени и сил, но это необходимо, так как листва не только портит внешний вид сада и затрудняет очистку территорий от пыли и грязи, но и может быть источником растительных болезней. В зависимости от размера участка уборка листвы может занять целый день. Для большинства людей грабли - привычный инструмент для уборки опавших листьев, но зачем тратить свое время и силы на работу граблями, если есть альтернативный инструмент, работа с которым станет в радость не только вам, но и вашим детям - высококачественный аккумуляторный воздуходув Greenworks G40AB. Легко и быстро справится с уборкой листвы и прочего мусора на всем участке. Работает он от универсального аккумулятора, поэтому никакие провода не будут мешаться, а запах бензина не помешает наслаждаться свежим воздухом.

Воздуходув Greenworks G40AB

После того, как вы собрали листву в кучу, ее необходимо убрать с участка. Для этого можно использовать садовую самоходную тележку Greenworks G40GC, которая станет незаменимым помощником по уходу за участком. Садовая тележка имеет ряд впечатляющих характеристик, среди них – до 45 минут автономной работы от одного аккумулятора, который подходит также и к воздуходуву. Тележка станет помощником и в холодное время года, так как ее эксплуатация возможна даже в минус 20 градусов.

Самоходная тележка G40GC

Берегите время и силы – выбирайте Greenworks. Быстрые и качественные инструменты по доступным ценам.

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