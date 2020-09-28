Женщина-загадка: Лариса Удовиченко сыграла бабушку следователя в детективном сериале «Спасская»

Народная артистка России рассказала о своей роли Фото: Борис КУДРЯВОВ

К сожалению, исполнительницу роли незабвенной Маньки Облигации, Ларису Удовиченко, в последнее время можно наблюдать только в сериалах и только мельком. Хотя и это хорошо по нынешним временам. В этом году у народной артистки России выходит первый проект — детективный сериал «Спасская» (Россия 1), где Удовиченко достался образ доктора Инессы Аркадьевны, бабушки главной героини.

- Лариса Ивановна, почему зритель так любит детективы, как считаете?

- Любое драматическое произведение, будь то роман, пьеса, сериал, имеет обязательно интригу. Потому что без интриги неинтересно читать, а если это фильм – неинтересно смотреть. Конечно, можно любоваться пейзажами, прекрасными нарядами, картинами, архитектурой, но, тем не менее, хочется даже в этом увидеть какую-то загадку. Загадку, которую хочется разгадать. А детектив – это интрига в квадрате, в кубе, в какой-то геометрической прогрессии! Чем запутаннее и невероятнее закручена интрига, тем интереснее зрителю смотреть и пытаться разгадать эту головоломку. Поэтому, естественно, детективы так любимы, и с таким удовольствием их смотрят. Здесь, конечно, нельзя переборщить, чтобы было все-таки понятно, с чего все началось, когда фильм подошел к концу и наступает развязка. В детективе очень важно соблюдать баланс, найти эту золотую середину, чтобы держать в напряжении зрителя.

- Какую роль играет ваша героиня Инесса Аркадьевна в расследовании Спасской?

- Помимо того, что Инесса – бабушка, и у нее есть жизненный опыт, она еще и женщина, в которой есть и интрига, и загадка, и в ее поведении такая тайна, которую зритель тоже должен попытаться разгадать! Не буду рассказывать, в чем эта тайна, чем она открывается и чем заканчивается, а может быть, и не заканчивается, если будет продолжение сериала. Если есть какая-то недосказанность, какой-то второй, третий, десятый план, то такой герой всегда интереснее.

- Чем может помочь бабушка успешному следователю?

- Я думаю, что внучка Инессы, следователь Анна, могла бы поучиться у бабушки умению держать себя, аристократичности, терпимости. Но, конечно, молодежь всегда считает, что они знают больше, чем мы, взрослое поколение. А бабушка могла бы поучиться каким-то современным технологиям, хотя доктор Инесса Аркадьевна вполне справляется с компьютером и делает все, что необходимо ей по работе. В принципе, как и я.

- Ваша героиня меняет представление о стереотипных бабушках – она элегантна, красива и полна женского обаяния.

- Да, и в этом мне помогли наши гримеры, их прекрасные, золотые ручки! Две изумительные девушки – кланяюсь им, вся красота зрелой женщины была в их руках. А вот костюмы, как мне кажется, не очень сели на меня, но это, скорее, мой просчет. Если будет продолжение, уже учту все нюансы и буду более бдительна. Может, и не стоило об этом говорить, но женщины поймут меня!

- «Внучка» не разочаровала вас в профессиональном смысле?

- Наоборот. Карина Андоленко настолько профессиональна! И понятно, почему она так много снимается. Я считаю, профессия – это очень важно, это даже больше, чем талант. Потому что талант ты можешь дать, когда он проявится, а в хорошем смысле владение профессией это – щелкнула пальцем и сделала то, что требуется на площадке.

«Спасская», Россия 1, понедельник-четверг, 21.20