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«Утром встала и поняла, что жить не хочу. Кукушка поехала!»: Лера Кудрявцева пережила нервный срыв

Ведущая шоу «Секрет на миллион» выложила свои тайны Ксении Собчак
Антонина ВЕТКИНА
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Ведущая шоу «Секрет на миллион» выложила свои тайны Ксении Собчак

Ведущая шоу «Секрет на миллион» выложила свои тайны Ксении Собчак

Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В свое время Ксения Собчак приходила в шоу Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион» (НТВ). И вот Лера вернула должок заклятой подружке: согласилась дать интервью Ксении для ее youtube-шоу «Осторожно: Собчак!» За что поплатилась с первых секунд: Ксения напомнила Кудрявцевой, как ужасно та одевалась в пору молодости. Похаяв наряды друг друга (к слову, лет 15 назад платья обеих на различных торжественных мероприятиях выглядели ужасно), женщины перешли к сути дела.

По работе Лера привыкла к чужой откровенности и сама уходить от ответов не стала. Ведущая подробно рассказала о ключевых моментах своей биографии. Так, Кудрявцева вспомнила, как ее терроризировала любовница ее первого мужа. Как известно, уроженка казахского Усть-Каменогорска впервые вышла замуж за барабанщика группы «Ласковый май» Сергея Ленюка. Параллельная пассия супруга настойчиво навещала беременную Леру, когда Ленюк уезжал на гастроли, и в красках описывала, как именно она вступала с ним в интимную связь.

С тех пор минуло немало лет, но отголоски неудачного брака и по сей день отравляют ей жизнь. Так, обезумевший продюсер «Ласкового мая» Андрей Разин периодически рассказывает в интервью, что Лера была проституткой в Усть-Каменогорске, а Ленюк купил ночь с ней за 5 рублей. Устав терпеть оскорбления, Кудрявцева подала на Разина, с которым не общается даже Юрий Шатунов, в суд.

Второй муж оказался бандитом — его задержали прямо на ее глазах, и спасением для Кудрявцевой стала работа. Начав с подпевок и подтанцовки у популярных артистов (в частности, она работала с Богданом Титомиром), Лера постепенно стала топовой телеведущей. Работала на износ: помимо съемок, она была вынуждена «светить лицом» на многочисленных светских тусовках. Результатом стал нервный срыв.

«Утром встала и поняла, что жить не хочу, - вспоминает Лера о пережитой 10 лет назад депрессии. - Позвонила в клинику неврозов, ею заведует моя знакомая, и говорю: «По ходу у меня кукушка поехала!» Мне было все неинтересно, я ничего не хотела делать — только лежать в кровати и все. Не дай бог никому! Врагу такого не пожелаю! Я знаю, что такое клиническая депрессия. Знакомая заперла меня в клинике на полтора месяца. Я оттуда уходить не хотела. Это страшнейшая болезнь…»

Ныне, как известно, Лера Кудрявцева - счастливая жена: в 2013 году она вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, который младше ее на 16 лет. Два года назад родила ему дочь Машу. Сын Жан подарил ей внука — ровесника ее дочери. О своем жизненном кредо, неизменно помогающем ей пережить невзгоды, она говорит так: «Я пацанка, женщина с яйцами». Закаленный суровым русским шоу-бизнесом характер помогает ей пережить даже предательства друзей — Кудрявцева имеет в виду главу МузТВ, который убрал ее из ведущих церемонии музыкальной премии, а она узнала об этом из прессы.

Профессионал телевидения с 25-летним стажем, Лера покривила душой в ходе интервью как минимум раз. Когда Собчак припомнила ей многолетний пиар-роман с Сергеем Лазаревым - в искусственности и выморочности этих отношений не сомневался никто - Кудрявцева заявила, что их чувства были самыми что ни на есть искренними: «Я была в него влюблена в Лазарева! Что, в него влюбиться нельзя?!» Зато призналась в слабостях, на которые, наверное, имеет право успешная 49-летняя женщина:

«Да, в жизни я матерюсь и курю. Но в эфире — никогда!». И то правда: в ходе интернет-беседы (что не есть телеэфир) Лера жгла табуированным глаголом не хуже Ксении. Такие времена.

Шоу-бизнесЗвезды: скандал

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