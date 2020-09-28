Адвокат семьи Конкиных: "У следствия пока нет ни одного документа, подтверждающего алкогольное опьянение"

В рамках расследования смерти дочери народного артиста назначили комплексную судебно-медицинскую экспертизу Фото: Иван ВИСЛОВ

В истории со смертью Софьи Конкиной, 32-летней дочери народного артиста России Владимира Конкина, пока слишком много загадок. Спустя пять дней после случившегося уголовное дело так и не возбудили. Но расследование пока идет в рамках проверки.

Напомним, молодой женщине стало плохо при весьма загадочных обстоятельствах. 22 сентября Софья оправилась в фитнес клуб на Красной Пресне. Девушка больше года посещала этот спортивный зал и бассейн. Во время заплыва ей и стало плохо. Причем на помощь, по словам очевидцев, она не звала. Тело Софьи спустя минуту на дне бассейна, максимальная глубина которого всего 1 метр 66 сантиметров, заметили другие посетители. На сушу ее вытащил тренер и уже через три минуты женщину увезли врачи скорой. В тот момент она могла самостоятельно дышать. А спустя сутки в больнице имени Боткика ее сердце остановилось. Следователи опросили работников спортклуба, и те обвинили Софью в пьянстве. Мол, в тот день она пришла на занятия навеселе. По их словам, уже после спасения девушку рвало красным вином.

Семья Конкиных случившееся никак не комментирует. Но, как стало известно «КП», они уже обратились за помощью к адвокату. Их интересы представляет Юлия Нитченко, известная московская адвокатесса, которая знакома нашим читателям по делу сестер Хачатурян. Юлия, кстати, уже помогала семье Конкина, кода за контрабанду судили его сына Святослава. Напомним, в 2015-м мужчина попался на незаконной перевозке валюты из Лондона в Россию. Тогда все закончилось хэппи-эндом: сын знаменитого актера отделался лишь штрафом.

Но все это не сравнить с теми проблемами, которые сейчас обрушились на семью Конкиных. У погибшей Софии осталась 11-лентяя дочка. Но что же случилось с молодой и здоровой женщиной, которая много лет занималась плаванием? На эти вопросы мы попросили ответить Юлию Нитченко.

- Юлия, уже известно, что стало причиной смерти Софьи?

- Мы до сих пор не получили результаты вскрытия. Ожидаем, что они будут готовы сегодня, 28 сентября. Но семья Конкиных, скорее всего, не захочет, чтобы они стали достоянием общественности. И людей можно понять — это их личная трагедия.

- Заявление об алкоголе, который якобы употребляла София, как-то подтвердились во время доследственной проверки?

- На сегодняшний день у следователя нет ни одного документа, который подтвердил бы наличие алкоголя в ее крови. Но и отрицать такую возможность пока преждевременно. Дело в том что назначена комплексная судебно-медицинская экспертиза. Она будет очень масштабной в том числе с гистологическим исследованиям. По ее результатам я смогу что-то контрастное сказать, в том числе и про алкоголь.

- Когда будут готовы ее результаты?

- Не раньше, чем через две недели.

Напомним, Софье Конкиной было всего 32 года. Женщина работала агентом по продаже элитной недвижимости и одна воспитывала дочь.

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