Ливерпуль - Арсенал 28 сентября 2020: прямая онлайн-трансляция матча 3 тура чемпионата Англии по футболу АПЛ

Команда Юргена Клоппа сразится с "Арсеналом". Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Некоторое время назад матч за Суперкубок Англии между "Ливерпулем" и "Арсеналом" завершился сенсационной победой лондонцев. И теперь в матче чемпионата АПЛ настало время реванша для команды Юргена Клоппа. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Ливерпуль - Арсенал 28 сентября 2020.

Статистика личных встреч Ливерпуль - Арсенал сентября 2020

В чемпионатах Англии по футболу команды играли между собой 188 раз. 71 победа у "Ливерпуля", 65 - у "Арсенала", 52 поединка завершались вничью. Последняя игра прошла в Лондоне и на "Эмирейтс" лондонцы победили 2:1.

Прогнозы букмекеров на матч Ливерпуль - Арсенал 28 сентября 2020

У "Ливерпуля" - побольше шансов на победу в игре против "Арсенала".

Прогноз на матч Ливерпуль - Арсенал 28 сентября 2020

"Ливерпуль" одержит победу в этом поединке.

Стартовые составы на матч Ливерпуль - Арсенал 28 сентября 2020

Кто появится в стартовом составе каждой из команд, станет ясно за час до игры.

Время начала матча Ливерпуль - Арсенал 28 сентября 2020

Матч Ливерпуль - Арсенал начнется 28 сентября 2020 года в 22:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Ливерпуль - Арсенал 28 сентября 2020

Прямую видеотрансляцию матча Ливерпуль - Арсенал в России нельзя будет увидеть на доступных каналах.

Трансляция матча Ливерпуль - Арсенал 28 сентября 2020

Трансляция матча Ливерпуль - Арсенал 28 сентября 2020 года нельзя будет увидеть на доступных телеканалах.