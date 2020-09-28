Не хуже зарубежных: госзаказ на производство в России аппаратов ИВЛ выполнен

Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. По его словам, все устройства (6,7 тыс.) уже поступили в 83 региона России.

«Контракт был подписан с реализацией до конца года, но до сентября все эти объемы уже поставлены заказчикам в регионы», - подчеркнул министр. Единственным исполнителем госзаказа выступило АО «КРЭТ» (госкорпорация «Ростех»), входящее в него АО «Уральский приборостроительный завод» производит аппараты ИВЛ «Авента-М».

Пандемия коронавируса потребовала значительного увеличения числа аппаратов ИВЛ в медучреждениях. Дело в том, что в результате осложнений от COVID-19 может развиться острая дыхательная недостаточность, которая требует искусственной вентиляции легких. О росте спроса на эти устройства во всем мире неоднократно заявляли различные производители.

Как ранее сообщала вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в середине мая 2020 года в России насчитывалось свыше 40 тыс. аппаратов ИВЛ. Тем не менее, чтобы не столкнуться с их дефицитом и решить вопрос импортозамещения, был организован госзаказ устройств.

УПЗ начал выпускать аппараты ИВЛ «Авента-М» еще в 2012 году, и за это время устройства успели зарекомендовать себя на рынке. В 2020 году в ситуации с пандемией коронавируса в рамках госзаказа предприятие увеличило выпуск устройств в 10 раз до 2,5-3 тыс. штук в месяц. Помимо госзаказа у УПЗ были и коммерческие контракты на поставки с российскими и зарубежными клиниками. Так, по словам Мантурова, в общей сложности в этом году на экспорт будет поставлено более 1,3 тыс. российских аппаратов ИВЛ в страны ЕАЭС, СНГ, ЕС и Юго-Восточной Азии.

Российские врачи считают, что «Авента-М» вполне может конкурировать по своим функциональным характеристикам с зарубежными аналогами и является гораздо более доступным по цене.

«Целый ряд диагностических функций данного респиратора, не представлен в других аппаратах ИВЛ нашего отделения», - рассказал врач-реаниматолог на портале сообщества «Врачи РФ». Он подчеркнул, что, как правило, модули с аналогичными функциями устанавливаются на аппараты ИВЛ экспертного класса от зарубежных производителей. А стоимость таких устройств «снижает вероятность их появления на уровне межрайонной больницы».

Специалист добавил, что устройство было успешно опробовано сначала в тестовом режиме, а потом отлично зарекомендовало себя уже в реальных клинических условиях. «Положительные эмоции, испытанные во время работы с аппаратом ИВЛ «Авента-М», побуждают меня поблагодарить создателей этого респиратора и тех людей, стараниями которых он оказался у нас в больнице», - заявил врач.

«Авента-М. Очень даже хорошие. Конечно, не гамильтоны (швейцарский производитель Hamilton Medical), но добротные», - написала еще один специалист-реаниматолог в профессиональной группе «ВКонтакте».