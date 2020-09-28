"Хоть сейчас в "ВИА Гру": 19-летняя дочь Веры Брежневой эффектно разделась на пляже

Соне Киперман по наследству достались роскошные формы и милое личико Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Старшая дочь Веры Брежневой, которая живет в Америке и редко появляется в соцсетях, решила порадовать подписчиков в Инстаграме откровенной фотосессией. Кадры 19-летней Сони в бикини получились эффектными: как говорят циники, намекая на схожесть дочки с певицей, это тот редкий случай, когда копия превзошла оригинал.

Белоснежный купальник со сборкой на груди выгодно подчеркнул пышный бюст девушки, а развевающиеся на ветру светлые локоны добавили образу романтики. "Какая милая", "Фигура сногсшибательная", "Краше мамы", "Хоть сейчас в ВИА Гру!", - засыпали Соню комплиментами поклонники. А знаменитая родительница с гордостью разместила фото у себя на страничке, чтобы красоту дочери оценили как можно больше пользователей: у Брежневой в Инстаграме все-таки 11,6 млн подписчиков, тогда как у Сони - 135 тысяч.

Старшая дочь Брежневой выросла красавицей - вся в знаменитую маму. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Между тем, снимки в бикини 19-летняя Соня Киперман изначально подписала "Медовый месяц", но уже через несколько минут исправила подпись на беспечную "Винтажную малышку". Этот фокус не остался незамеченным в соцсетях: обыватели поспешили сделать вывод, что дочь Брежневой вышла замуж. Тем более, кандидат в мужья имеется: еще в прошлом году девушка показала своего жениха - молодого симпатичного ровесника по имени Мэтт Кэннон. Да и сама Брежнева в этом возрасте уже нянчила Соню.

Напомним, экс-солистка "ВИА Гры" - мама двоих дочерей. Старшую она родила от гражданского мужа Виталия Войченко за год до кастинга в группу, а младшая Сара (ей 10 лет) появилась в браке с бизнесменом Михаилом Киперманом.

В детстве Соня жила в Киеве, где училась в Киевской международной школе. А в прошлом году переехала в Калифорнию и поступила в частную элитную школу. Местным условиям можно только позавидовать: в школе предусмотрена система полного пансиона, преподаватели следят за безопасностью детей 24 часа в сутки, а кампусы и общежития оборудованы по последнему слову техники. Здесь же студенты могут заниматься конным спортом и развивать свои артистические способности. Школа считается одной из лучших в Калифорнии, и обучение в ней стоит недешево - около 4 млн рублей в год. Кроме того, фигуристая Соня также пробует себя в модельном бизнесе.

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