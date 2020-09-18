Банкам могут запретить навязывать страховки и комиссии по кредитным картам

Банкиры держатся за свои сверхдоходы. Терять даже часть от триллиона рублей чистой прибыли в год не хочется Фото: Shutterstock

Банкиры держатся за свои сверхдоходы. Терять даже часть от триллиона рублей чистой прибыли в год не хочется. Законопроект, который лежит в Госдуме, может лишить банки некоторой свободы творчества. А именно, запретит им навязывать страховки и другие дополнительные услуги, а также ставить клиента в кабальные условия.

Вот что перечисляется в пояснительной записке к законопроекту:

- Нельзя будет обязывать заемщика держать на кредитном счете неснижаемый остаток. Сейчас некоторые банки требуют, чтобы деньги там были не только в день платежа, но и несколько дней до этого;

- Уточнен порядок расчета полной стоимости кредит и максимальный размер неустойки (пеней и штрафов);

- При выдаче кредита на срок больше года, нельзя будет требовать единовременной оплаты страховки на весь срок займа (только раз в год, как при ипотеке);

- Предлагается ограничить полную стоимость ипотечного кредита, чтобы банки не завышали ставки для заемщиков;

- Нельзя будет привязывать одобрение и исполнение кредита к приобретению дополнительных услуг. А если заемщик сможет доказать, что услугу ему действительно навязали, то сможет взыскать с банка всю потраченную сумму в двойном размере.

Именно последний пункт больше всего смутил банкиров. Они считают, что под это расплывчатое определение может попасть многое. Например, комиссии, которые они получают от держателей кредитных карт при съеме наличных (в среднем 1 - 3% от суммы).

В Минфине и профильном комитете Госдумы заявили, что опасения банкиров услышали. И готовы еще раз все обсудить: чтобы и права заемщиков соблюсти, и игрокам рынка сильно не навредить. Тем более что некоторые банки и так отказались от комиссий за снятие наличных с кредиток – чтобы привлечь больше клиентов.

Тем не менее свободу творчества, особенно в плане страховок, для банкиров все-таки пора ограничить. К примеру, в прошлом году, по данным ЦБ, продажи навязанных полисов к кредитам выросли на 22%. Банки заработали на этом 200 миллиардов рублей.

И хотя точных цифр пока нет, в этом году масштабы будут еще больше. Если еще в прошлом году во многих банках можно было безболезненно отказаться от страховки и процент от этого не менялся, то теперь невыгодные условия (или берете со страховкой, или получаете кредит на 3-5% годовых дороже) используют почти везде.

Банкам пока удалось лишь выбить отсрочку. Законопроект будет рассматриваться во втором чтении не в октябре, а в декабре. И даже если будет сразу принят, то вступит в силу не раньше, чем через полгода.