Кто такой Жиров? Черчесов объявил состав на октябрьские матчи сборной России

Команда Черчесова 8 октября проведет контрольную игру против сборной Швеции. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Тренерский штаб сборной России обнародовал список игроков, приглашенных на три ближайших матча национальный команды. Команда Черчесова 8 октября проведет контрольную игру против сборной Швеции. Затем сборную России ждет два официальных матча Лиги Наций против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября).

Самым главным сюрпризом стало появление в составе защитника Александра Жирова. Ему 29 лет, и он выступает в немецком клубе «Зандхаузен». Пять лет назад Жиров при Фабио Капелло фигурировал в расширенном составе сборной России, но на поле так и не выходил. Ранее Александр защищал цвета таких клубов, как «Краснодар», «Анжи», «Томь», «Енисей», а в последние два года выступал в команде второй бундеслиги, где даже стал вице-капитаном. В последнее время говорили о том, что русским защитником интересуется еще один немецкий клуб – «Ганновер».

Напомним, что матч Россия – Швеция должен был состояться в Стокгольме, но после усиления мер против коронавируса оказался под угрозой срыва, и был перенесен в Москву.

В Лиге Наций-2020 сборная России провела два матча. Победив Сербию – 3:1 и Венгрию – 3:2, команда Черчесова с 6-ю очками лидирует в своей группе.

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Cослан Джанаев («Сочи»), Антон Шунин («Динамо»).

Защитники: Георгий Джикия («Спартак»), Вячеслав Караваев («Зенит»), Федор Кудряшов («Антальяспор»): Илья Кутепов «Спартак»), Сергей Петров («Краснодар»), Александр Жиров («Зандхаузен»), Андрей Семенов («Ахмат»), Марио Фернандес (ЦСКА).

Полузащитники: Зелимхан Бакаев («Спартак»), Роман Зобнин («Спартак»), Юрий Газинский («Краснодар»), Денис Черышев («Валенсия»), Антон Миранчук («Локомотив»), Юрий Жирков («Зенит»), Андрей Мостовой («Зенит»), Магомед Оздоев («Зенит»), Алексей Ионов («Ростов»), Даниил Фомин («Динамо»), Далер Кузяев.

Нападающие: Артем Дзюба («Зенит»), Александр Соболев («Спартак»), Федор Смолов («Локомотив»).