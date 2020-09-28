Гарик Харламов впервые раскрыл детали развода с Кристиной Асмус Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Кристина Асмус и Гарик Харламов в настоящее время находятся в стадии развода. Супруги никак не комментируют причины своего расставания, о котором синхронно объявили летом 2020 года. Меж тем резидент Comedy Club в недавнем интервью решился раскрыть детали разрыва с женой.

"У нас нет вражды. Мы изначально решили, что все пройдет спокойно и по закону, суду - официально разойдемся и останемся друзьями, чтобы потом не было домыслов. Даже пост сделали в один день, чтобы было честно. Мы даже работаем на одном поле - все осталось так же, кроме штампов «муж» и «жена» в паспорте. В конце концов, миллион человек разводятся, главное - остаться друзьями настолько, насколько это возможно. Особенно при наличии ребенка", - сообщил Гарик Харламов, комментируя разрыв с Кристиной Асмус.

По его словам, он спокойно реагирует на слухи и сплетни, которые с завидной регулярностью всплывают в прессе. "Каждый день в Сети всплывают какие-то «новости» про мою любовницу, еще про что-то - это очень смешно. Мы живем во время «информационного фастфуда», бороться с этим бессмысленно", - цитирует шоумена PeopleTalk.

Сейчас артист все свое свободное время посвящает дочке Насте. Он просто обожает наследницу. "Мне сложно проявлять строгость - обычно эта функция на маме, и, мне кажется, так правильнее. Они же девочки, так что мама лучше знает, как повлиять на дочь. Мне в этом смысле сложно грозить, ругаться, кричать. Тем более в силу занятости я провожу с Настей не так много времени, а когда вижу - не хватает времени, чтобы злиться. Выходных немного. Но, когда они есть, стараюсь проводить их с ребенком", - откровенничает Гарик.

Он радуется тому, что дочь растет доброй, самостоятельной и щедрой девочкой. "К шести с половиной годам она очень самостоятельная: с собаками гуляет, на роликах катается, в компьютер играет вместе со мной. Даже когда я засыпаю, она все равно продолжает что-то делать: бывает, просыпаюсь, а у меня на животе что-то нарисовано. У Насти все есть, да и она сама по себе не разбалованная - ей нравится дарить подарки. Недавно спрашиваю: «Насть, что тебе привезти?». Она говорит: «Ничего, у меня все есть, а вот подруге хотела бы подарить…». Она молодец", - с улыбкой говорит Харламов.

Единственное, на что жалуется Гарик, - так это на ранний подъем. Настя пошла в первый класс и заботливый папа водит малышку в школу. "У меня сейчас наступил самый сложный период. Конечно, встать с утра тяжело. Я сова!", - резюмировал артист.

Напомним, 22 июня 2020 года Кристина Асмус и Гарик Харламов объявили о разводе. Супруги прожили вместе восемь лет. В настоящее время идет бракоразводный процесс. Актеры подчеркнули, что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в их расставании не виноват. По их словам, это решение не спонтанное. Оно обдумано довольно давно и сформулировано почти год назад.