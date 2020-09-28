По факту смерти дочери Владимира Конкина возбудили уголовное дело

Спустя пять дней после загадочной смерти 32-летней Софьи Конкиной, дочери народного артиста России Владимира Конкина, все-таки возбудили уголовное дело. Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Спустя пять дней после загадочной смерти 32-летней Софьи Конкиной, дочери народного артиста России Владимира Конкина, все-таки возбудили уголовное дело. По результатам вскрытия причиной гибели молодой женщины стало именно утопление.

Напомним, 22 сентября Софья оправилась в фитнес клуб-на Красной Пресне. Девушка больше года посещала этот спортивный зал и бассейн. Во время заплыва ей и стало плохо. Причем на помощь, по словам очевидцев, она не звала. Тело Софьи спустя минуту на дне бассейна, максимальная глубина которого всего 1 метр 60 сантиметров, заметили другие посетители. На сушу ее вытащил тренер, и уже через три минуты женщину увезли врачи скорой. В тот момент она могла самостоятельно дышать. А спустя сутки в больнице имени Боткина ее сердце остановилось. Следователи опросили работников спортклуба, и те обвинили Софью в пьянстве. Мол, в тот день она пришла на занятия навеселе. По их словам, уже после спасения, девушку рвало красным вином.

Но, похоже, работники клуба выгораживают самих себя. По версии следствия, это их действия или бездействие стали причиной смерти дочери известного актера.

- Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», - сообщили «Комсомольской правде» Юлия Иванова, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Москве. - Назначено проведение комплексной судебно-медицинской экспертизы.

Обвинение пока никому из работников бассейна не предъявлено. Однако установлено, что медсестры в момент происшествия на ее рабочем месте не было.

Тем временем адвокат семьи Конкиных в интервью «КП» опровергла информацию об алкоголе, который якобы употребляла София. Напомним, женщине было всего 32 года. Без матери осталась ее 11-летняя дочка, которую Софья воспитывала одна.

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