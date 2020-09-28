«Там все умерло!»: Избитая Александром Серовым жена отказалась к нему возвращаться

Елена попросила поклонников певца оставить иллюзии в отношении их воссоединения Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

С матерью своей единственной дочери Мишель исполнитель хита «Я люблю тебя до слез» Александр Серов прожил почти 20 лет. А потом, по словам Елены Серовой, муж ей стал изменять.

- Это было перед Новым годом. Человек витал в облаках. А я выяснила, кто, что, как он помогает родителям любовницы. Что он переселил ее в свою московскую квартиру, - рассказывала в беседе с Борисом Корчевниковым Елена Серова. - А под Новый год я приехала домой из магазина, очень вдохновленная, начинаю ему рассказывать, какой я видела красивый столик в магазине. А он поворачивается ко мне и говорит, что ему это все неинтересно. Я оторопела: - «Ну да, наверное, тебе интереснее сейчас Алена». - «Может быть, это мое последнее чувство!» - ответил муж. Я взяла ребенка и уехала к родителям справлять праздник. После этого он звонил Мишель и говорил, что «мама что-то напридумывала», и как ему там грустно и одиноко одному. Потом он пустил слезу, сказал, что - «Ну, ты же понимаешь, мне это нужно, как артисту», я простила.

А потом, со слов Елены, муж поднял на неё руку.

- Я еду домой - подбирала всякие материалы для ремонта квартиры. Тут звонит мне некая Алена (уже другая), говорит, что ей нужны какие-то документы, которые срочно надо привезти к нему в дом (у супругов было два дома на одном участке - авт.). Сразу же он звонит весь разъяренный и начинает тоже требовать какие-то бумажки. Я захожу в дом, иду к себе, беру бумаги и несу ему. И вижу картину - он сидит в своем «царском» кресле, рядом стоит Алена эта, руки на него положив. И он в приказном тоне мне говорит, куда положить бумаги,-вспоминает Елена.-Я говорю, что не прислуга, кладу документы, разворачиваюсь и иду к двери. Первое, что я ощутила - это страшный удар в голову. А потом второй, третий, четвертый, пятый… Я пыталась как-то закрываться руками, потому что было больно везде. И когда я, наконец, увидела дверную ручку, то быстро ее открыла и побежала, рыдая, в свой дом. Я смывала кровь и думала - что это было? И переживала, чтобы дочь, не дай Бог, не увидела меня в таком виде. Во-первых, было ужасно больно. Это не пощечина, это настоящее избиение же. Кстати, та женщина нас разнимала, оттаскивала его от меня… И вот, после этого я ему позвонила и сказала, что развожусь, окончательно.

Однако Александр Серов считает, что бывшая жена его бросила, потому что нашла другого мужчину.

- Дождалась, когда я поднимусь. А потом «хлопнула» на деньги. Только теперь понял, что она меня никогда не любила. Отдал ей почти все, что было, - посетовал Серов.

Сейчас, когда Елена Серова рассталась со своим нынешним бойфрендом Максимом, фанаты певца уверены, что женщина вернётся к бывшему мужу, который не раз подчеркивал в своих интервью, что по-прежнему любит мать своей дочери.

- Всем поклонникам Серова! Стоп!!! - обратилась к фанатам артиста Елена Серова. - Хватит меня донимать вашей призмой восприятия любви через экран телевизора! Я реально устала от этого! Для вас любовь это слова в песнях, которые якобы ваш кумир посвятил мне! Для многих правда состоит в том, что бьет- значит любит! Это не моя правда! Хватит нас сводить! Там все умерло! Любовь не картинка по телеку! Не красивая песня! Любовь - это поступки! Это преданность и безусловность! Мне почти 50 лет, а вы меня учите, как мне поступать! Я попросила прощение у этого человека в день свадьбы нашей дочери! Никто не идеален. Я никому больше не обязана: Кому не нравятся моя позиция - отпишитесь! Я не хочу играть в дурацкие игры! Я не одному мужчине не позволю сломать мое счастье! И не важно кто он- Серов, Петров или Сидоров. Мне не важны деньги, статус. Какой бы он заслуженный или народный не был. Мне не интересно прожигать свою жизнь. Мне интересно жить! И свою жизнь я не продам даже за самые слащавые слова в песнях. Почему? Да потому, что я уважаю себя! И люблю себя! Да, я простила! Очень искренне. Но я НИКОГДА не вернусь к мужчине, который до сих пор, якобы любящий, поливает грязью мать своего ребенка. Все , стоп. Пусть человек сам справляется со своими обидами. А вы, мои дорогие предоставьте мне право жить в радость! Как хочу и с кем хочу! И да, я не люблю больше этого человека, вашего кумира. Это понятно? - возмутилась на своей страничке в Инстаграме бывшая жена 66-летнего Александра Серова.