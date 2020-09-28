Гидрометцентр составил прогноз погоды в регионах России на полгода вперед – с октября 2020 до марта 2021

Если вкратце: холодно не будет! Теплые аномалии нас ждут каждый месяц Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Гидрометцентре России составили прогноз на холодное полугодие: с октября 2020 года до марта 2021-го (официально он называется прогнозом на отопительный период). Для каждого месяца на ближайшие полгода синоптики рассчитали аномалию, то есть отклонение температуры от климатической нормы. Холодных аномалий не ожидается вообще. Теплые — каждый месяц. Но в разных регионах.

Но тут важно помнить, что речь идет о средней температуре за месяц для каждого региона. А в течение месяца вполне могут быть и стужа на пару дней, и оттепели на неделю - а в итоге в среднем выйдет, что все в норме. Климатические нормы для каждого региона свои: в Сочи погоду сравнивают с обычной сочинской зимой, в Якутске – с нормальной якутской.

Увы, наука не способна предсказать погоду для конкретных дней на пару-тройку месяцев вперед – так что мы пока не узнаем, будет ли мороз в новогоднюю ночь. Ориентировочные прогнозы нужны в первую очередь коммунальщикам, строителям, аграриям и так далее. Впрочем, и нам с вами пригодятся.

В Гидрометцентре честно предупреждают, что прогнозы на столь долгий срок сбываются примерно в 70% случаев.

ОКТЯБРЬ 2020

Аномально теплая середина осени ожидается в Красноярском крае, Ирукутской области, Кемеровской области, в Якутии, на Чукотке и Камчатке, всей восточной части побережья Северного Ледовитого океана (еще раз – тепло по сравнению с обычными для этих сибирских, дальневосточных и арктических мест температурами).

Необычным теплом порадует октябрь также жителей Калининградской и Псковской областей. В остальных регионах все более-менее в пределах нормы.

Фото: meteoinfo.ru

НОЯБРЬ 2020

Очень теплый ноябрь метеорологи обещают на северо-западе России (в Мурманской и Архангельской областях, Карелии, Вологодской области, Республике Коми), во многих регионах Приволжского федерального округа: в Татарстане, Нижегородской и Кировской областях, Удмуртии. А также в Ярославской области, Пермском крае, Ханты-Мансийском округе, на севере Красноярского края и Якутии.

На остальной территории России погода будет соответствовать климатическим нормам.

Фото: meteoinfo.ru

ДЕКАБРЬ 2020

В первый месяц календарной зимы теплые аномалии – в тех же регионах, что и в ноябре.

Фото: meteoinfo.ru

ЯНВАРЬ 2021

Начало 2021 года порадует теплом жителей юга России: Краснодарского края и Крыма, Ростовской области и Ставрополья, Астраханской, Волгоградской и Самарской областей, а также Башкирии и Оренбуржья.

Возможно, новогодние каникулы в отелях Сочи или Ялты – не такая уж плохая идея. Хотя для горнолыжных курортов Красной Поляны и Северного Кавказа аномально теплый январь может стать проблемой.

Фото: meteoinfo.ru

ФЕВРАЛЬ 2021

Почти вся Европейская часть России на метеокарте красная – а значит, финал зимы будет заметно теплее, чем обычно. От Мурманска и Нарьян-Мара на севере до Крыма на юге, от Калининграда до Волгограда и Перми.

Фото: meteoinfo.ru

МАРТ 2021

Весна, судя по предварительному прогнозу, будет невероятно ранней. “Красный”, то есть аномально теплый март, синоптики обещают на большей части территории России. Почти вся Европейская часть (за исключением Санкт-Петербурга, Карелии, Мурманской и Архангельской областей), весь Урал, вся западная Сибирь, а также Чукотка.