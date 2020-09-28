«Подбито 33 танка!» - что правда, а что ложь на войне в Карабахе

И азербайджанское, и армянское военные ведомства в ходе вооруженного конфликта активно ведут информационную войну. Фото: REUTERS

АРИФМЕТИКА ИНФОРМАЦИОННОЙ ВОЙНЫ

Министерства обороны и Армении, и Азербайджана начали еще и информационную войну. А главное и "излюбленное" средство в этой войне, конечно, - дезинформация. Проще говоря, ее величество «деза». Принципы и цели «дезы» понятны и банальны: оглушить противника сообщениями о его крупных потерях и наоборот - приуменьшить свои. Иными словами - голая пропаганда.

Читаем сообщение минобороны Азербайджана после первых же суток сегодняшнего конфликта: «Армянские вооруженные силы потеряли более 550 человек убитыми и ранеными. Кроме того, уничтожены 22 армянские бронемашины, 15 зенитных ракетных комплексов "Оса", 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок, а кроме того 3 склада с боеприпасами».

Лихо, ничего не скажешь. Внушает.

А вот что сообщает минобороны Армении: «Карабахские военные захватили в ходе контратаки 11 единиц азербайджанской бронетехники с боекомплектом, в том числе БМП-3. В ходе первого дня боев подбиты 33 танка и БМП противника, 27 беспилотников, 4 вертолета. С азербайджанской стороны погибли около 200 человек.»

Тоже мощно. Подбито 33 танка за один день? И 22 с другой стороны? Ребята, у вас там Курская битва в горах что ли? Ну как в такое поверить?

А откуда берутся такие цифры — как раз понятно. Подсчитать реальные потери на поле боя сейчас невозможно. Перепроверить — тоже. Потому их и раздувают каждый в свою пользу. Кто во что горазд. Короче говоря: "классика" информационной войны. Помноженная на кавказскую горячность.

- Я много раз видел, как горят подбитые или подорвавшиеся на минах танки. То, что мы видим на видео, - обыкновенный монтаж дилетантов, которые хотели показать устрашающую картинку. Вы видели, как горит один из танков, над которым поднимаются два огненных столба? Если так горит боеприпас: то где взрыв, где отлетевшая в сторону башня? Этого нет. А обратите внимание на густые облака черного дыма? Что это? Танк наехал на мину? Но она взрывается и таких "кучерявых" дымных облаков не распускает. А там еще и брак в видеоряде явный есть. После так называемого взрыва танк дергается вперед. Явная накладка! Все это примитивные мультики в расчете на то, чтобы повлиять на нервы противника, оглушить его страхом потерь.

В интернете уже вовсю разгуливает видео, на котором один за другим подрываются танки. Фото: REUTERS

ПРИМИТИВНЫЕ МУЛЬТИКИ

А в интернете уже вовсю разгуливают видеоролики, на которых один за другим подрываются танки. Чьи они - армянские или азербайджанские, - определить невозможно. Такой тип боевых машин есть у обеих сторон. Я попросил матерого танкиста, участника афганской и обеих чеченских войн, полковника в отставке Юрия Тимченко прокомментировать видео. Вот что он сказал:

- Я много раз видел, как в реальности горят подбитые или подорвавшиеся танки. То, что сейчас показывают на роликах с Кавказа, - обыкновенный монтаж дилетантов, которые хотели дать устрашающую картинку. Вы видели, как горит один из танков, над которым поднимаются два огненных столба? Если так горит боеприпас: то где взрыв, где отлетевшая в сторону башня? Этого нет. А обратите внимание на густые облака черного дыма? Что это? Танк наехал на мину? Но она взрывается и таких "кучерявых" дымных облаков не распускает. А там еще и брак в видео явный есть. После так называемого взрыва танк дергается вперед. Явная накладка! Все это примитивные мультики в расчете на то, чтобы повлиять на нервы противника, оглушить его страхом потерь.

НАЕМНИКИ С ОБЕИХ СТОРОН?

Власти Азербайджана и Армении уже обвинили друг друга в переброске наемников из Сирии, которые участвуют в боях в Нагорном Карабахе.

Посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил: «По нашей информации, за последнее время около 4 тысяч боевиков переброшено Турцией из Сирии в Азербайджан. Они уже участвуют на той стороне... Их готовят в лагерях боевиков и туда перебрасывают.»

Но помощник азербайджанского президента Хикмет Гаджиев уже опроверг слова Тоганяна: «Слухи о якобы передислокации боевиков из Сирии в Азербайджан — еще одна провокация армянской стороны и полная чушь».

В свою очередь, начальник пресс-службы минобороны Азербайджана Вагиф Дяргахлы заявил, что среди убитых армянских военных в Карабахе есть этнические армяне — наемники из Сирии и стран Ближнего Востока: "Они официально не зарегистрированы в Армении, поэтому армянская сторона умело скрывает реальное число своих потерь в боях».

Вот и разберись теперь - кто говорит правду, а кто «приукрашивает», «припугивает» или отвлекает внимание, «переводит стрелки».

Одно точно - в ХХI веке, когда сражения выигрываются не только не поле боя, но и в умах, дезинформация - очень ходовое оружие. И любой вброс «дезы» одним щелчком клавиши на компьютере может стоить не меньше, чем ящик снарядов в реальном сражении...

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