"У каждого человека есть дно": сын Михаила Ефремова решился на исповедь

Никита Ефремов стал гостем YouTube-шоу Агаты Муцениеце "Честный развод". Фото: Youtube

Пока Михаил Ефремов осваивается в СИЗО и молится о пересмотре собственного дела, карьера его старшего сына - 32-летнего Никиты, рожденного в браке с филологом Асей Воробьевой, идут в гору. Съемки в кино и сериалах, фестивали и интервью: в последние месяцы Ефремов-младший - постоянный герой светской хроники. А на днях актер стал гостем YouTube-шоу Агаты Муцениеце "Честный развод".

Рассказывая о неудачном браке, отношениях с родителями и собственных страхах, Никита Ефремов был предельно откровенен. Интервью с актером получилось не похожим на типичную светскую беседу: как отметили подписчики, гораздо больше оно напоминало исповедь. Тем более, что в шоу действительно присутствуют декорации исповедальни.

- Я хотел, чтобы она была только моей, - рассказал Ефремов-младший о браке с актрисой МХТ имени Чехова Яной Гладких (этот союз продержался около года). - Хотел доказать родителям, которые быстро развелись, что могу построить свою семью. Сейчас уже понимаю, что с моей стороны это был эгоцентризм. Я жил в себе и своих потребностях, самоутверждался, не понимая вообще, что такое партнерские отношения. Самое главное, что я не любил себя в тот момент. Например, путал чувство вины с совестью. Я увидел, как я буквально вхожу в это чувство вины и ищу для себя вторичные выгоды. Я, например, получал из него возможность примирения, любви, прощения. Сейчас я стараюсь замечать чувство вины и понимать, чего мне не хватает.

Актриса Яна Гладких Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Справиться со своими комплексами Ефремову помогли психологи, в чем он не постеснялся признаться.

- О разводе первой заговорила жена, а я принял роль жертвы, - вспомнил актер. - Сейчас я вижу, что тогда мне просто хотелось пострадать. Мое эго хотело почувствовать мужественность, как я якобы проживаю эту боль. Алкоголь и наркотики были для меня решением проблемы. Но причина проблем - не в зависимости, а в боли. Я не принимал себя, боялся, что кто-то увидит, какой я слабый. Но путь к себе начинается с признания, что боль может быть сильнее тебя, что ты не можешь сам с ней бороться. Если у меня болит зуб, я же иду к стоматологу. И тогда я пошел к специалистам, которые работают с зависимыми состояниями. Главное - признать в какой-то момент свое поражение, что ты плохо управляешь своей жизнью, и попросить о помощи.

Удивительно, но о судьбе отца и восьмилетнем приговоре за смертельное ДТП Ефремов-младший говорить не стал, но философски отметил, что у каждого человека есть свое дно.

- Такую фамилию носить тяжело, потому что я много размышляю, что обо мне подумают другие. Меня парило, что я могу не соответствовать своей фамилии. Но я же неслучайно родился в этой семье - значит, это урок, который я должен пройти, - кратко высказался Никита о своем знаменитом отце.

Между тем, сегодня стало известно, что сам Михаил Ефремов подал апелляционную жалобу на свой приговор. Актер указал, что признает вину и раскаивается, и его позиция на суде была обусловлена давлением адвоката Эльмана Пашаева. Для защиты артиста семья наняла команду из нескольких опытных адвокатов, которые намерены добиться для Михаила Олеговича условного срока.

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