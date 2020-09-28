Окно в будущее

Уже понятно, что с развитием технологий и ростом эпидемиологических рисков сотрудничество между людьми будет все чаще проходить в дистанционном режиме. Как это будет выглядеть? В ожидании премьеры от Huawei, давайте попытаемся представить, как изменятся привычные нам профессии в уже недалеком будущем.

Архитектор

Маша и Сергей обсуждают эскиз нового проекта. Сергей за минималистичный стиль, но Маша больше общалась с заказчиком и точно знает, что сейчас нужно. Мария показывает референсы со своего смартфона, попутно нанося новый контур прямо поверх чужого рисунка. Сработало! Коллегу удалось переубедить. Теперь они продолжают дорабатывать эскиз вместе, в две руки. Они давно не замечают, что их разделяет несколько сотен километров: Маша работает в Москве, а Сергей – из петербургского офиса.

Преподаватель

Дмитрий – преподаватель от бога. Школьники как завороженные смотрят на него, когда он в лицах воссоздает исторические сцены. Но о латных доспехах лучше расскажут картинки – и Дмитрий выводит с экрана ноутбука специально подготовленную красочную презентацию. Объясняя ход битвы, увлеченно рисует схемы на доске. При этом учитель успевает следить за происходящим в классе и вовремя осадить шалуна на задних партах. Ученики никак не ощущают физического отсутствия Дмитрия в классе: он приболел и остался дома, решив не подвергать школьников риску заражения.

Врач

Елена – молодой терапевт в небольшом городке. Практики пока совсем мало, но она очень старается, а Геннадий Витальевич всегда готов поделиться своим 40-летним опытом. Сейчас они решили вместе принять пациента. Осмотр проводит Елена, Геннадий Витальевич задает уточняющие вопросы. Вместе они просматривают снимок КТ на большом экране, Геннадий Витальевич делает на нем быстрые рукописные пометки, которые тут же превращаются в печатный текст и сохраняются в одном с изображением файле. Проводив пациента, Елена прощается и со своим ментором, который сейчас находится в тысячах километрах от нее, в национальном медицинском исследовательском центре.

Тренер

Андрей – перспективный футбольный тренер. Его команда в следующем сезоне собирается бороться за выход в следующую лигу. Предсезонную подготовку они поехали проводить за границей – в Турции, но ряд серьезно травмированных ведущих футболистов остался в России проходить реабилитацию. Как же посвятить их в тактические детали? Андрей из отеля рисует на доске красочные схемы и расстановки, по которым будут играть в следующем сезоне, отдавая указания игрокам, находящимся в другой стране.

CEO

Айнур – CEO стремительно развивающейся софтверной компании. Сегодня у него важные переговоры с китайскими коллегами из крупной корпорации, потенциальными клиентами. Они хотят больше узнать о ПО, предлагаемом российскими разработчиками, перед тем как принять решение о его приобретении. Айнур выводит презентацию с ноутбука, отвечает на вопросы. Внимательно наблюдает за каждым говорящим в большой переговорке – ведь мимика и жесты могут сказать даже больше, чем слова.

Дойдя почти до конца презентации, Айнур обнаруживает, что забыл добавить важный слайд с графиком, присланый подчиненным – сильный аргумент в пользу их решения. Что делать? Он рисут график по памяти на экране, прямо пальцем. Изображение автоматически корректируется: линии становятся ровными, очертания фигур – правильными. Выглядит не хуже, чем слайд от профессионального дизайнера. Судя по реакции в переговорке, все прошло отлично, клиент почти созрел. Можно выдохнуть и ехать к семье – хорошо, что Айнуру не пришлось лететь в Шэньчжень для переговоров, ведь это 9 часов в одну сторону.

Узнать больше о цифровой экономике, а также 5G, искусственном интеллекте и других передовых технологиях и решениях можно на конференции Huawei «Цифровое сообщество 2020» (HDCC2020), которая соберет экспертов и лидеров ИКТ-отрасли России. Мероприятие пройдет с 30 сентября по 2 октября в Москве и будет доступно в том числе в формате онлайн-трансляции. Пройдите регистрацию на официальном сайте мероприятия, чтобы первыми получить доступ ко всем материалам и интерактивным функциям HDCC 2020.