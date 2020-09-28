"Вот и Гагарина разделась после развода": певица разозлила россиян внешним видом

Полина Гагарина. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Полину Гагарину поклонники привыкли видеть на сцене и в обычной жизни в красивых нарядах без намека на вульгарность. Однако на днях певица неприятно удивила публику внешним видом. Дело в том, что артистка предстала перед зрителями в золотистом боди и колготках в сетку. Ее сценический костюм напоминал наряды, в которых традиционно выступает Ольга Бузова. Сей факт буквально взбесил россиян.

Полина Гагарина разозлила россиян внешним видом. Певица решила отбросить скромность и опубликовала в блоге фотографию, на которой предстала в боди, колготках в сетку и ботфортах-чулках, расшитых золотыми пайеткми.

Поклонники певицы посчитали наряд звезды вульгарным и обрушились на блондинку с критикой, не стесняясь в выражениях. Кое-кто посчитал, что на артистку повлиял развод с Дмитрием Исхаковым и матери двух детей стоило бы одеваться скромнее.

"И вы туда же. И как теперь с этим жить: Гагарина в трусах на сцене?", "Вот и Гагарина разделась после развода", "Не уподобляйся остальным!", "Полина! Где юбка?", "Зачем как Бузова?", "Наряд ужасен", "Гагарина в трусах на сцене", "Разделась до трусов", "В трусах, как Бузова", "Полина, но это грубо, ты же девочка", - пишут разгневанные поборники морали.

Напомним, несколько месяцев назад стало известно о том, что Полина Гагарина бросила мужа Дмитрия Исхакова. В близком окружении 33-летней артистки и 42-летнего фотографа сообщили, что пара не живет вместе достаточно давно. Певица долго не комментировала слухи, однако в августе подтвердила развод. "Я никогда не славилась пиаром личной жизни. Я за то, чтобы все оставалось в семье, потому что это мой тыл, моя любовь. Я всегда просила соблюдать конфиденциальность", - рассказала артистка.

Она добавила, что никакого брачного договора у нее с Дмитрием не было. "Я могу говорить только за себя. Я не прагматичный человек, а романтичный. Я не устраивала стратегий. Если подписываешь что-то, то у тебя уже подсознание работает, ты готов к концу в отношениях", - резюмировала вокалистка.