Анкара намерена идти до конца? Истребители ВВС Турции замечены в районе Карабаха

Истребитель F-16 турецких ВВС в небе. Фото: Ingo Wagner, DPA/TASS

Из Еревана поступает информация, что три звена F-16 турецких ВВС посменно несут дежурство в районе Карабаха. Они временно "закреплены" за ВВС Азербайджана. К границе Армении стянуты зенитно-ракетные комплексы ПВО средней и большой дальности , радиолокационное пространство Армении контролируется турецкими РЛС (в том числе мобильными, развернутыми вдоль границы). По данным разведки минобороны Армении, координацию и управление силами ВВС и ПВО осуществляет тактическое авиационное командование ВВС Турции. Оно координирует все операции ВВС Азербайджана с базы Диярбакыр в Турции. Там и базируется штаб 2 тактического командования ВВС Турции. Там же и место дислокации 8 авиакрыла F-16C.

Любопытно и удивительно: Турция даже новенькие F-35 перебросила на базу Малатья - явно поближе к армянскому направлению. А ведь у турок всего 4 таких самолета, и они ими очень дорожат. И вывод: если такое происходит, то, видимо, Турция настроена идти до конца...

Американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Насколько данные армянской разведки соответствуют действительности? С этим вопросом я обратился к одному из офицеров штаба армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, входящей в состав Южного военного округа (Ростов). Вот что он сказал:

- Насколько мне известно, еще в начале августа Турция отправила в Азербайджан истребители F-16 в рамках совместных турецко-азербайджанских военных учений. А 15 сентября те же турецкие истребители F-16 пролетели над азербайджанским городом Гянджа.

Показательные полеты прошли в координации с ВВС Азербайджана.

Были сведения, что Турция отозвала свои истребители после окончания учений, а 15 сентября в полетах участвовали уже другие истребители, Но изучение спутниковых снимков показывает, что машины остались в аэропорту Гянджи после учений. Судя по всему, их и задействовали в районе Карабаха.

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