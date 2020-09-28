Головина нет, Миранчука тоже: Черчесов рассказал, почему лучшие игроки не вызваны в сборную России

Станислав Черчесов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал, почему в команду на октябрьские матчи не вызваны два самых дорогих игрока - Александр Головин и Алексей Миранчук. Оба игрока выступают в зарубежных чемпионатах. Головин играет в «Монако», Миранчук только что перешел в итальянскую «Аталанту».

«Мы с ними в постоянном контакте. Я им звонил с утра, не Мирачук сразу отозвался, Головин потом перезвонил, - рассказал Черчесов группе журналистов. – У них такая ситуация, что травмы им могут не позволить помочь сборной. И мы подумали, что если Алексей Миранчук с вероятностью 50 процентов не сможет нам помочь, зачем его выдергивать из клубы, в который он только что перешел. Головин же сделал вчера УЗИ по нашей просьбе. Сегодня может сделать МРТ. Но уже понятно, что остаточные явления есть. Чтобы не было рецидива мы его решили не трогать».

Вместе с тем полузащитник «Валенсии» Денис Черышев, так же пропустивший сентябрьские матчи из-за проблем со здоровьем, в сборную вызван. Есть в составе сборной и Далер Кузяев. Полузащитник ушел из «Зенита», но до сих пор не может подписать контракт с новой командой. У Кузяева есть желание играть в Европе, но устраивающих предложений нет

«Надо с уважением относится к его желанию выступать в Европе. Ведь он таким образом сам покидает зону комфорта, чтобы расти. Он поставил себе цель и идет к ней. Тем более, что Далер – умный человек, вот недавно диссертацию защитил», - рассказал Станислав Черчесов.

До сообщения главного тренера сборной не было известно, что Куязев защитил диссертацию. Но футболист действительно известен тем, что имеет очень неплохое образование в сфере, не связанной со спортом. Кузяев поступил в аспиранту кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ. А так же был награжден за успехи в учебе специальной почетной грамотой президента РФ Владимира Путина.