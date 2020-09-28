«Проблемная позиция»: Черчесов рассказал, как защитник из второй немецкой лиги оказался в сборной России

Александр Жиров в составе «Зандхаузена». Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В составе сборной России, которую в октябре ждет три матча, появился игрок, о существовании которого многие болельщики даже не подозревали. На сбор вызван 29-летний защитник клуба второй бундеслиги «Зандхаузен» Александр Жиров. Главный тренер российской национальной команды Станислав Черчесов объяснил, как этот футболист оказался под прицелом тренерского штаба.

«За Жировым мы следили давно, и когда играл здесь в России, и когда уехал в Германию, - рассказал Черчесов, отвечая на вопрос «КП». – Возможно для вас это является неожиданностью, но мы же ведем работу, изучаем футболистов. Теперь решили вызвать Жирова, чтобы с помощью тестов и в сравнении с другими защитниками сборной России лучше понять его возможности. Мы решили, пока есть возможность, и есть три матча, проверить его. Устроит – будем дальше сотрудничать. Если мы бы этого не сделали, было бы неправильно».

Александру Жирову 29 лет. Его рост – 193 см, выступает на позиции центрального защитника. До того, как уехать в Германию, Жиров играл в не самых больших российских клубах – «Анжи», «Енисее» и «Томи». «Надо посмотреть насколько он как личность созрел. Вторая бундеслига его чуть чуть могла направила в другом направлении. Может он мир и на футбол стал смотреть другими глазами», – добавил Черчесов.

Станислав Черчесов признал, что позиция центрального защитника – самая проблемная в сборной России: «У нас 50 процентов обновился выбор в этой позиции. Нойштедтер так и не нашел клуб, Сорокин провел матчи не так чтобы удачно. Вт сейчас Кутепова вызвали».

Защитник «Спартака» Игорь Кутепов был основным игроком сорной России на ЧМ-2018. Но после чемпионата мира потерялся – в «Спартаке» прочно сел в запас и минувшим летом было много разговоров о том, что покинет клуб. Но в последних матчах Кутепов снова стал выходить на поле и получил хорошие отзывы.

Сборная России в октябре проведет три матча. Сначала сыграет контрольную встречу с Швецией (8 октября), а потом проведет два матча Лиги Наций – против Турции (11 октября) и Венгрии (14 октября). Все матчи состоятся в Москве при пустых трибунах.