Черчесов о вызове Кокорина в сборную: «Сначала футбол, а все остальное потом»

Александр Кокорин в составе "Спартака" после игры с "Тамбовом". Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Может ли бывший заключенный Александр Кокорин появится в футболке сборной России? Главный тренер национальной команды Станислав Черчесов дал понять, что для этого Кокорину нужно будет не только восстановить физическую форму.

«Что нужно сделать Кокорину, чтобы получить вызов с борную? Для начала играть так как надо. Сначала футбол, все остальное потом. И уже потом мы решим. Мы же команду собираем. Где каждый свою роль играет. Команда должна быть командой», - прокомментировал ситуацию Станислав Черчесов.

Кокорин сейчас выступает в «Спартаке» и делает это не так, чтобы успешно. Вместе с тем в сборную вызван другой форвард красно-белых Александр Соболев, который в «Спартаке» в последнее время имеет не так много игрового времени.

«Это связано с новым лимитом на легионеров, - считает Станислав Черчесов. – Раньше могло быть на поле не более 6 иностранцев, теперь их может быть 8. Мы же Соболева вызывали, он органично влился как персона в состав сборной. Теперь должен влиться, как футболист».

С прошлым вызовом Соболева в сборную России тоже были связаны вопросы. Сначала он не получил приглашение из-за конфликтной ситуации с капитаном команды Артемом Дзюбы. Но после того, как игроки пообщались между собой, Соболев оказался на сборе. Черчесова и сейчас спросили про ту ситуацию.

«Я ни с одним ни со вторым не разговаривал, - заявил Черчесов. – Тут был как раз тот момент, когда третий – лишний. Третий им просто со стороны показал, как разрешить эту ситуацию».

В сборную России на матчи с командами Швеции, Турции и Венгрии вызвано трое номинальных нападающих – Артем Дзюба, Александр Соболев и Федор Смолов.