Черчесов о возвращении Акинфеева в сборную: «Если Игорь передумает, я буду первым, кто об этом узнает»

Игорь Акинфеев. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Игорь Акинфеев завершил карьеру в сборной России после ЧМ-2018. Но в нынешнем сезоне вратарь ЦСКА показывает такую отличную игру, что появились разговоры о необходимости его появления в национальной команде. Главный тренер сборной Станислав Черчесов дал понять, что все слухи о возвращении вратаря не имеют под собой основания.

«Это надо еще разобраться, зачем идут вбросы о возвращении Акинфеева, - рассказал Станислав Черчесов группе журналистов. – Это решение Игоря, он сам должен для себя понять, что будет дальше, и если что-то изменится, скорее всего я буду первым, кто узнает об этом».

Вместе с тем глава тренерского штаба дал понять, что доволен вратарской линией сборной России. «Гилерме – 4 матча на ноль. Джанаев был признан лучшим игроком последней игры, Шунин после неудачи в Тбилиси с «Ахматом» сыграл отлично, можно сказать выиграл матч для команды. Определенная троица у нас есть, и никаких движений мы не будем делать», - заявил Станислав Черчесов.

Сборная России в октябре проведет сразу три матча, а не два, как это случается обычно. Соперниками нашей команды будут Швеция (контрольная игра), а также в Лиги Наций россияне встретятся с Турцией и Венгрией.