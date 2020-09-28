"Очень плох, судороги": Владимир Конкин отказывается от еды и воды после смерти дочери

Актер Владимир Конкин. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Семья Владимира Конкина тяжело переживает смерть близкого человека. Дочь звезды фильма "Место встречи изменить нельзя" скончалась в Москве при весьма загадочных обстоятельствах. Врачи по сей день не смогли установить точную причину смерти Софии Конкиной. Меж тем ее знаменитый отец настолько раздавлен горем, что не есть и не пьет. Актер совсем плох.

Дочь Владимира Конкина утонула в бассейне фитнес-клуба на Красной Пресне 24 сентября. Близкие до сих пор не могут поверить в трагедию. Сейчас обстоятельства этой странной смерти расследуют правоохранительные органы. В прессу просочилась информация о том, что София Конкина могла быть пьяна, когда пришла в бассейн. Мол, сотрудники клуба заметили, что от посетительницы якобы пахло спиртным.

Но семья не верит в эту версию. Тем более что врачи пока не смогли установить точную причину смерти 32-летней женщины. Вскрытие не подтвердило, что дочь актера погибла из-за несчастного случая.

Владимир Конкин с дочерью Софией. Фото: Иван ВИСЛОВ

Родственники Софии получили на руки медицинское свидетельство о смерти, где в графе "причина смерти" врач судебно-медицинский эксперт, проводивший вскрытие, указал: "Другие неточно обозначенные и не уточненные причины смерти". Другими словами врачи не подтвердили, что девушка погибла из-за несчастного случая, и не опровергли самых худших опасений о том, что, погибшая могла быть, например, отравлена.

Как передает сайт mk.ru, экспертами были взяты дополнительные образцы биоматериала, которые направили для проведения новых исследований. По факту смерти Софии возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

"В этой трагедии слишком много странностей для несчастного случая, коим пытаются представить смерть дочери моего доверителя. Начиная с того, что, как девушка, которая отлично плавала, не имела проблем со здоровьем, в бассейне глубиной 1,5 метра, в центре города, где обычно много посетителей, могла нахлебаться воды? И заканчивая тем, что София делала почти в полночь в бассейне?", - вопрошает представитель Владимира Конкина.

Сам актер переживает сейчас ужасный стресс, ждет экспертизы и готовится к похоронам. Могила Софии будет располагаться по соседству с маминой на Пятницком кладбище. Супруга Владимира Алексеевича скончалась 10 лет назад от рака.

"Дедушка очень плох, прям очень. Мне сказали, что он не ел и не пил. И у него были какие-то судороги. Он все время под наблюдением врачей. Мы все постоянно на связи", - заявила в эфире программы "Андрей Малахов. Прямой эфир" внучка звезды Дарья.

Ранее актриса Лариса Лужина сообщила, что переживает, как актер перенесет смерть наследницы. 81-летняя артистка призналась, что ранее Конкин злоупотреблял спиртным. Она надеется, что семейная трагедия не заставит его вновь начать выпивать. "Ему нельзя пить, как и нельзя было Володе Высоцкому. До определенного момента Конкин веселый и остроумный, а после пяти рюмок он становится другим человеком, это какое-то двуликое состояние. Хорошо, что сейчас он нормальный образ жизни ведет", отметила Лариса Анатольевна в программе "Ты не поверишь!".

По словам Лужиной, сейчас с 69-летним Владимиром Алексеевичем находится женщина, которая дружила с его покойной женой Аллой Львовной. "Он очень эмоциональный человек, может сломаться. Этого не хочется. Слава Богу, с ним сейчас рядом та, которая его поддерживает", - резюмировала актриса.